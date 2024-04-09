Гетманцев: Комітет Ради рекомендує ухвалити оновлений законопроєкт про реформу БЕБ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту ухвалити за основу оновлений законопроєкт №10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ), який уряд доопрацював після його первісного подання, повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

За словами заступника голови комітету Ярослава Железняка (фракція "Голос"), "за" було подано 17 голосів.

Як зазначив Гетманцев, нова редакція законопроєкту на повторне перше читання передбачає добір і подання на розгляд прем'єр-міністра України не більше ніж двох кандидатур на посаду директора БЕБ, а також перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (проведення оцінювання здійснює комісія після завершення першого і третього року на посаді директора БЕБ).

Запропоновано також запровадити доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати 12 місяців з дня призначення на посаду директора БЕБ у порядку, передбаченому законопроєктом.

Крім того, документ передбачає формування новопризначеним директором дисциплінарної комісії.

Як зазначив Железняк, доопрацьовану версію законопроєкту, як і раніше, не було погоджено з партнерами та не враховано зауваження бізнесу, зокрема Ради підприємців при президентові України.

"Коротше, мені здається, вони "обманюють" на кожному кроці нас і партнерів чисто, щоб уже руку не збивати", - написав нардеп у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 21 лютого профільний парламентський комітет рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №10439, однак 23 лютого Рада його не підтримала: за було подано 222 голоси за необхідних 226.

Раніше цей законопроєкт розкритикували численні бізнес-асоціації. Зазначалося, що документ не було погоджено з міжнародними партнерами, він декларував перезавантаження Бюро через рік після війни.

Крім цього, за словами глави Центру протидії корупції Віталія Шабуніна і Железняка, законопроєкт №10439 зберігав контроль Офісу президента над БЕБ.