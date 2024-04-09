НКРЕКП підвищила привабливість українських газосховищ для європейських замовників

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила привабливість українських газосховищ для замовників.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Зазначається, що регулятором прийнято рішення, яким забезпечується підвищення привабливості зберігання природного газу в українських газосховищах як для внутрішньодержавних замовників, так і для європейських партнерів (постанова НКРЕКП від 03 квітня 2024 року № 631).

"Вказані зміни спрямовані на те, щоб удосконалити умови надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу шляхом створення нових продуктів зберігання (закачування, відбору) із різними часовими рамками та умовами використання, що сприятиме більшому заповненню потужностей українських газосховищ", - зауважують в НКРЕКП.

У регуляторі підкреслили, що прийняття даної постанови – вимога часу та є особливо актуальною для європейських замовників в умовах необхідності диверсифікації джерел надходження природного газу.

"Вказані зміни дозволять збільшити дохід від експлуатації сховищ для України при незмінних тарифах. Це вигідно і для європейських споживачів, адже тарифи на зберігання та обслуговування в українських сховищах є нижчими, ніж у країнах-членах ЄС", - наголошують в НКРЕКП.

Як повідомляють в НКРЕКП, постанова вводиться в дію з 01 червня 2024 року.

Положеннями постанови передбачено внесення змін до Кодексу газосховищ та Типового договору зберігання в частині:

розширення періодів розподілу потужності, зокрема надання можливості замовляти потужність газосховищ на базовий сезон закачування та базовий сезон відбору окремо, а також на декілька місяців в одному році зберігання;

скасування кривих закачування/відбору природного газу та запровадження європейської практики надання доступу до газосховищ шляхом розподілу потужності з правом зберігання/закачування/відбору однакового обсягу природного газу протягом кожної газової доби для відповідного періоду розподілу потужності;

оптимізації процедури розподілу потужності газосховищ шляхом використання оператором газосховища інформаційної платформи;

надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу переважно на умовах використання гарантованої та умовно-гарантованої потужності (мінімум 90% технічної потужності, крім потужності закачування у базовий сезон відбору та потужності відбору у базовий сезон закачування, періоду розподілу потужності на добу наперед);

визначення термінів подання заявок на розподіл потужності газосховищ, які співпадатимуть з термінами розподілу потужності на міждержавних з’єднаннях та внутрішніми точками входу/виходу газотранспортної системи.

У 2024 році Україна знову виставляє на пропозицію іноземним клієнтам до 10 мільярдів кубометрів обсягів своїх підземних газосховищ.

Ця пропозиція становить приблизно одну третину від загальної ємності підземних сховищ країни. Загальна місткість підземних газосховищ України складає 30 млрд куб. м.

Україна планує подвоїти обсяги природного газу, які зберігатимуться іноземними трейдерами в українських ПСГ, виходячи з позитивного досвіду минулого року.

За інформацією "Оператора ГТС України", з квітня по жовтень 2023 року було транспортовано 3,2 мільярда кубометрів газу з ЄС та Молдови до України для зберігання, які належать іноземним компаніям.

Висока заповненість європейських газосховищ взимку призвела до дефіциту потужностей зі зберігання газу в ЄС. Це змушує європейських трейдерів дивитись в бік українських газосховищ, котрі зараз використовуються для зберігання газу в режимі митного складу.

ПГС України є найбільшими в Європі та третіми за обсягом у світі. Крім того, європейських трейдерів приваблює вартість зберігання газу в Україні, яка є вдесятеро нижчою ніж в ЄС.