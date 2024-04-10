Ключковський: До Міжнародного реєстру збитків може податися до 8 мільйонів потерпілих від війни

Лише за першою категорією про руйнування житла очікується отримання від 300 до 600 тисяч заяв на відшкодування.

До цифрової платформи Міжнародного реєстру збитків може податися від 6 до 8 мільйонів потерпілих від війни.

Як наголосив в коментарі Delo.ua виконавчий директор реєстру Маркіян Ключковський, за першу добу подалося на пошкоджене чи знищене російською війною майно 510 осіб. Це майже 3000 файлів з доказами руйнувань завантажили заявники – додатково до інформації, яка підтягується автоматично з українських реєстрів та баз даних.

"Реєстр ми запускаємо поетапно. На першому етапі можуть подати ті, хто подавав заяву за програмою "єВідновлення" і хто отримав акт комісійного обстеження, який видає місцева влада. Це мала вибірка, але саме на цих людях ми хочемо відтестувати роботу платформи. Адже система нова, можливі помилки, вони будуть корегуватися в процесі. Через 2-3 тижні подати заяву зможуть усі власники пошкодженого житла", - пояснив Ключковський.

За попередніми розрахунками, лише за першою категорією про руйнування житла очікується отримання від 300 до 600 тисяч заяв на відшкодування. Загалом реєстр охопить 40 категорій постраждалих і прийматиме заяви від фізичних, юросіб та держави Україна.

Згодом заяви зможуть подати інші власники зруйнованого чи пошкодженого майна, зокрема ті, чия нерухомість розташована на тимчасово окупованих територіях.

Вже влітку, як наголосив виконавчий директор реєстру, "Дія" прийматиме повідомлення про шкоду життю, здоровʼю, випадки тортур та сексуальне насильство. Наступним етапом скарги зможе подавати бізнес і держава.

Наразі в реєстрі наголошують, що після етапу прийому майнових заяв в пріоритеті заяви, пов’язані з людськими втратами – втрата життя, втрата здоров’я, каліцтво, тортури, сексуальні насильства, а також розрахунки збитків, пов'язаних з критичною інфраструктурою.

"Це те, що відкриє нам дорогу до підрахунку збитків у представників бізнесу та держави. Наразі вирішуємо, як це прописати технологічно, адже юридичні особи поки що мало взаємодіють з "Дією" - це ускладнює процес інтеграції юридичних осіб до подачі заявок через цифрову платформу. До того ж, ці заяви будуть складними, об'ємними – це з технічної точки зору займе час, щоб належним чином підготувати систему", - пояснив Ключковський.