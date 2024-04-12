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Гетманцев пропонує українцям більше розраховувати на себе

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Українцям слід більше розраховувати на себе у 2025 році, оскільки міжнародна допомога хоч і не завершиться, але буде меншою. Про це в інтерв’ю «Главкому» попередив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Наша жорстка позиція у детінізації продиктована передусім розумінням скорочення фінансової допомоги. Це не питання вибору – це питання виживання. Міжнародна допомога в 2025 році для нас не завершиться, але за поточним планом вона справді буде меншою. Безперечно, ми й далі будемо розраховувати на своїх партнерів, але більше треба буде розраховувати на себе. Завдяки детінізації, ми цілком можемо вийти на додаткові 100-150 млрд грн щороку», – повідомив депутат.

Гетманцев висловив переконання, що підтримка економіки в тій формі, яку планується запровадити, забезпечить зростання мінімум в 3,5-4% на рік.

«Ми маємо вирішувати проблеми інфраструктури і логістики: це стосується не тільки польського кордону, а передусім Дунайського шляху і морських коридорів. Маємо посилювати власний ВПК: збільшувати обсяги виробництва зброї та боєприпасів, створювати спільні підприємства, переносити ремонти та обслуговування техніки в Україну тощо», – наголосив нардеп.

Данило Гетманцев зазначив, що усім прогнозам під час війни притаманна «висока міра невизначеності». Він додав, що у таких умовах Україна має тримати курс на євроінтеграцію та макрофінансову стійкість, а також посилювати власні спроможності і самодостатність за усіма напрямами.

Гетманцев
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