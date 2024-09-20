Железняк: Рада ухвалила закон про реструктуризацію боргів

Український парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт №10143 про внесення змін до Кодексу України щодо запровадження процедур превентивної реструктуризації.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, за ухвалення закону проголосували 272 народні обранці.

Закон запроваджує інструмент превентивної реструктуризації боргів бізнесу, що дозволить компаніям, які постали перед фінансовими труднощами, уникнути неплатоспроможності та продовжити свою діяльність.