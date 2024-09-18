Кабмін пропонує зменшити фінансування Пенсійного фонду

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді зменшити фінансування у 2025 році Пенсійного фонду на 13% до 280,2 млрд гривень з 321,8 млрд у 2024 році.

Про це йдеться законопроєкті № 12000 про держбюджет на 2025 рік, передають Українські Новини.

На фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду передбачено 237,9 млрд гривень (у 2024 році – 271,9 млрд).

На виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу передбачено 12,3 млрд гривень (2024 – 49,9 млрд).