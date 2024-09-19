Стефанішина: В кожному розділі переговорів про вступ до ЄС Україна представлятиме антикорупційну складову

Віцепрем'єрка-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що в кожному розділі переговорів про вступ до Європейського союзу Україна представлятиме антикорупційну складову.
"Зараз у нас досить структурований підхід: у нас є домовленість з Європейською комісією про те, що в кожному розділі наших переговорів Україна представлятиме антикорупційну складову. Чи то це енергетика, транспорт, чи аграрна політика. У нас є антикорупційна стратегія, затверджена урядом, і разом із нашими американськими та європейськими партнерами розробляємо секторальні напрями, і в кожній переговорній групі буде представник Національного агентства з питань запобігання корупції", - ідеться в повідомленні Офісу віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції за результатами участі Стефанішиної в заході Центру Європейської політики.
Вона зазначила, що Україна продемонструвала один із найкращих результатів у світі в рейтингу "Індекс сприйняття корупції" за 2023 рік, складеному організацією Transparency International.
Під час дискусії віцепрем'єрка також обговорила продовження зусиль України з протидії корупції, складнощі переговорного процесу щодо вступу України в ЄС в умовах воєнного стану, залучення бізнесу та громадянського суспільства до переговорів.
"В Україні вже створено надійні інституції у сфері боротьби та запобігання корупції, які повністю функціонують. Керівники та представники цих інституцій були обрані в демократичний, відкритий і прозорий спосіб. Ми з боку уряду робимо все можливе, щоб забезпечити їх фінансуванням і всім необхідним для роботи. Парламент постійно працює над удосконаленням деяких правових особливостей, щоб вони безперешкодно функціонували", - наголосила Стефанішина.
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