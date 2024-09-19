Instagram дозволив створювати "підліткові акаунти"

Соціальна мережа Instagram стандартизувала умови ведення акаунтів для підлітків. Користувачі віком до 18 років зможуть створювати "підліткові акаунти", в яких автоматично застосовується набір засобів захисту приватності для обраної вікової категорії.

Про це повідомила компанія Meta.

"Сьогодні ми представляємо "Підліткові акаунти" в Instagram - новий досвід для підлітків, яким керують батьки. "Підліткові акаунти" мають вбудовані засоби захисту, які обмежують, хто може з ними контактувати, відфільтровують контент, який вони бачать, а також надають підліткам нові способи досліджувати свої інтереси. Ми автоматично додамо підлітків до "Підліткових акаунтів". Користувачам до 16 років потрібен буде дозвіл батьків, щоб змінити будь-які з цих налаштувань на менш суворі", - сказали в офіційному повідомленні Meta.

Упродовж перших 60 днів функцію "Підліткові акаунти" впровадять для користувачів Instagram до 18 років у США, Великій Британії, Канаді та Австралії.

Опісля додаватимуть облікові записи підлітків у Європейському Союзі.

Основні налаштування "Підліткових акаунтів"

Обмеження приватності: усі облікові записи для користувачів до 18 років будуть приватними за замовчуванням. Тому їх власники авторизовуватимуть нових підписників за запитами. Люди, які не підписалися на них, не зможуть бачити їхні дописи чи взаємодіяти з ними.

Обмеження обміну повідомленнями: повідомлення підліткам зможуть надсилати лише люди, на яких вони підписані або з якими вже контактували.

Обмеження контенту: для підлітків автоматично налаштовують найсуворіші параметри контролю конфіденційного вмісту, щоби, приміром, відео бійок людей або реклама косметичних процедур не потрапляли в стрічку підлітків чи в каруселі коротких відео.

Обмеження взаємодії: підлітків у своїх публікаціях зможуть позначати або згадувати лише люди, на яких вони підписані. Також для "підліткових акаунтів" автоматично ввімкнена посилена версію функції боротьби з булінгом та мовою ворожнечі, що відфільтровує коментарі та запити в повідомленнях, які містять образливі слова та фрази.

Нагадування про обмеження часу: підлітки щодня отримуватимуть сповіщення про те, що їм потрібно вийти з програми через 60 хв.

Режим сну ввімкнено: "режим сну" буде автоматично ввімкнено з 22:00 до 7:00, про що користувач отримуватиме сповіщення.