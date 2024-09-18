Субсидії дадуть не всім: хто залишиться без допомоги на оплату комуналки

У 2025 році в Кабміні планують зменшити кількість отримувачів субсидій і пільг на 400 тис. домогосподарств. Кому відмовлять в отриманні цих коштів?

Систему вдосконалили на мільярди

В Уряді в 2025 році прогнозують скорочення кількості отримувачів житлових субсидій і пільг на 400 тис. домогосподарств. У пояснювальній записці до проєкту закону про Держбюджет на наступний рік вказано, що планові бюджетні витрати на ці виплати буде зменшено на 7,6 млрд грн або на 12,5 %, з 49,9 млрд грн в 2024-му до 42,3 млрд грн. Очікується, що ці кошти забезпечать підтримку для 2,8 млн домогосподарств.

"Цей обсяг визначено Міністерством соціальної політики України на підставі очікуваного контингенту отримувачів за результатами здійснених заходів щодо підвищення адресності та вдосконалення системи житлових субсидій шляхом уточнення критеріїв оцінки фінансово-майнового стану, припинення виплат особам, які перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, забезпечення механізму проведення щомісячної верифікації виплат тощо", - йдеться в документі.

До речі, на 2024 рік було виділено на виплату житлово-комунальних пільг і субсидій приблизно на 25% більше, ніж у 2023 році, коли направили на ці потреби 37,9 млрд грн.

Разом з тим, в уряді закликають не драматизувати ситуацію, оскільки всі, хто потребує допомоги від держави, отримає її.

"Наша субсидіарна політика ніяк не змінюється: всі люди, які потребують субсидій,отримують їх і будуть отримувати в повному обсязі. Ми як держава ці зобов'язання виконуємо. Коштів у бюджеті достатньо", - запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, в Україні запроваджено проактивний підхід для надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Це означає, що людям, які мають право на зазначені виплати, повідомлення надходитимуть автоматично.

"Сьогодні ця послуга цифровізована. І люди, які мають право на субсидію, отримують повідомлення про це і запрошення прийти і оформити допомогу",- додав очільник Кабміну.

Нагадаємо, що в серпні цього року домогосподарствам, у яких доходи зменшилися або збільшилися на понад 50%, Пенсійний фонд здійснив автоматичний перерахунок розміру житлової субсидії.А в травні уряд ухвалив рішення про збільшення в п’ять разів субсидій на електроенергію для жителів Харківщини, котрі залишилися без світла через російські атаки.

Кому скасують допомогу

Право на субсидію для оплати комунальних послуг мають українці, чиї витрати на комуналку становлять понад 15% сукупного сімейного доходу. Для кожної родини це вираховують індивідуально.

Оформити житлову субсидію мають право:

- одна з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;

- людина, яка орендує житло - на підставі договору оренди;

- внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди. У цьому випадку до заяви додають документи, що підтверджують проживання за адресою домогосподарства (наприклад, довідка ВПО);

- за заявою опікуна чи піклувальника - неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;

- індивідуальний забудовник - у випадку, коли будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується. До заяви слід додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства;

При призначенні субсидії враховуються доходи усіх осіб, які зареєстровані або задекларовані в житловому приміщенні. Проте при подані заяви потрібно зазначити, хто фактично проживає в квартирі чи будинку. Якщо на день звернення за призначенням субсидії хтось з родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його потрібно виключено зі складу домогосподарства, й тоді його доходи не будуть враховуватися. Тобто, якщо у житловому приміщенні прописано троє людей, наприклад, чоловік, його дружина й дитина, але жінка з дитиною виїхали за кордон і перебувають там більше 60 днів, житлова субсидія призначається з розрахунку на одного члена домогосподарства, тобто, лише на чоловіка.

При тому, що субсидія на опалювальний чи неопалювальний періоди може бути автоматично подовжена, деяким категоріям громадян необхідно повторно подати документи на оформлення цієї допомоги. Йдеться про тих, хто отримував ці виплати на момент початку повномасштабної війни, проживав на територіях, що нині окуповані чи перебувають у зоні бойових дій, і досі не звертався для перепризначення такого виду допомоги.

Для оформлення субсидії треба подати до Пенсійного фонду відповідну заяву та всі необхідні документи. Це можна зробити через сервісні центри, чиновників місцевих органів влади, ЦНАПи або надіслати поштою на адресу ПФУ. Також оформити субсидію можна через портал "Дія", мобільні застосунки або вебпортал ПФУ.

Разом з тим уже призначені субсидії можуть скасувати в таких випадках:

- за наявності заборгованості за комунальні послуги за три місяці на суму понад 680 грн;

- якщо член сім'ї, що отримує субсидії, не сплачує ЄСВ понад три місяці;

- якщо за останні пів року член сім'ї придбав майна на понад 50 тис. грн;

- якщо у родині хтось має депозит на понад 100 тис. грн;

- якщо площа квартири перевищує 130 кв. м а будинку - 230 кв. м;

- за наявності авто, якому менш як п’ять років, або двох авто, яким понад 15 років;

- якщо в сім'ї є дорослий, який офіційно не навчається, не працює і не має статусу безробітного;

- якщо хтось із членів домогосподарства, який працює, отримує менше ніж розмір мінімальної зарплати.

Усі перелічені причини можуть стати приводом для позбавлення субсидій. Утім, у випадку, коли виникла заборгованість, ще є шанс поборотися за те, щоб держава не позбавляла цієї допомоги. Для цього потрібно звернутися до постачальника послуги, за оплату якої є борг, і підписати договір реструктуризації, щоб можна було протягом певного часу частинами виплачувати заборгованість.