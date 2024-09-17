Мінекономіки: До програми "Національний кешбек" приєдналось більше 1,2 мільйона українців

За два тижні до програми "Національний кешбек" приєдналось більше 1,2 мільйона українців. Із них 638 тисяч активували картки для виплат через мобільний застосунок "Дія".

Про це повідомили у Міністерстві економіки.

Програма запрацювала з вересня 2024 року і продовжує розширювати асортимент доступних товарів, на які нараховується кешбек. На сьогодні в системі зареєстровано понад 171 тисяча товарів від 963 українських виробників.

Зазначається, що програма надає можливість отримувати до 3 тисяч гривень кешбеку щомісяця за покупки товарів українського виробництва.

177 тисяч українців в перші дні вересня вже побачили у "Дії" нарахований кешбек, і ця кількість збільшуватиметься у міру налагодження обміну даними між банками та ІТ-системою програми.

Частина банків вже завершили тестування, а інші продовжують налаштовувати свої системи.

"За покупки у перші дні вересня 177 тисячам українців вже нарахували 2,9 млн гривень кешбеку. Дехто бачить у "Дії" нарахування від 5 до 90 гривень. Виплати за вересневі покупки будуть проведені до 20 жовтня", — зазначила Юлія Свириденко.

Повідомляється, що з моменту старту програми, понад 262 тисячі українців зробили покупки товарів, на які нараховується кешбек. Учасники можуть отримати до 10% вартості покупки товарів українських виробників, зокрема ліків, вина та медових напоїв, за винятком підакцизних товарів.

Як взяти участь у програмі?

Для того, щоб долучитись до програми "Національний кешбек", необхідно:

Подати заявку через банк, що бере участь у програмі (ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank та інші), або звернутись до відділення банку.

Вибрати картки, з яких будуть здійснюватись покупки, і дозволити передачу інформації про транзакції.

Відкрити фізичну чи віртуальну картку, на яку буде нараховуватись кешбек.

Активувати цю картку для виплат у "Дії".

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, виключаючи підакцизні продукти, такі як пальне, тютюнові вироби та міцний алкоголь. Ліки та напої українського виробництва, наприклад вино без додавання спирту, також підпадають під дію програми.

Серед магазинів та торгових мереж, які вже беруть участь у програмі, такі як:

"АТБ-Маркет", "Аврора", NOVUS, ЕКО маркет, VARUS;

АЗК OKKO, WOG, "Укрнафта";

"Епіцентр K", "Нова Лінія", Comfy, Сільпо, ФОРА;

"Велика Кишеня", "ВелМарт", "Антошка", "Будинок іграшок", "Блиск&Відро" та інші.

Ще близько 200 торгових мереж знаходяться у процесі підключення до програми. Магазини починають позначати товари з кешбеком на цінниках та полицях для зручності покупців.

Також додамо, що до кінця 2024 року до програми "Національний кешбек" може долучитися дві третини комерційних банків, щонайменше 50% виробників товарів широкого вжитку та до двох третіх великих ритейлерів (мереж супермаркетів, великих спеціалізованих магазинів тощо).

У Мінекономіки додають, що споживачі можуть надавати пропозиції щодо покращення роботи програми на офіційному сайті madeinukraine.gov.ua.