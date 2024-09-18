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ФРТУ: Зрівнювання тарифів Укрзалізницею протирічить усім принципам здорової ринкової економіки

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Перевезення залізницею руди коштує набагато дешевше, ніж перевезення зерна. Тому тарифи Укрзалізниці на їх перевезення мають бути різними. Про це заявив генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ) Володимир Гусак.

"В Україні існує транспортний податок, який платять власники машин. А тепер уявіть, що завтра цей податок доведеться платити усім, у тому числі тим, у кого машини немає. Напевно, вони були б здивовані і сердиті, якби так сталося. Власне, саме так почуваються перевізники руди – коли їм пропонують платити тариф такий же, як зерновикам", – заявив Гусак.

На його думку, зрівнювання тарифів Укрзалізницею є нелогічним та протирічить усім принципам здорової ринкової економіки, яка керується виключно принципом: платиш за те, чим користуєшся. Адже експортери руди не використовують навіть десяту частину інфраструктури, якої потребують аграрії для перевезень, а витрати палива УЗ на перевезення однієї тонни руди значно менші, ніж в середньому на тонну зерна.

Володимир Гусак нагадав, що аграрії використовують для перевезень зерна так звані збірні потяги – коли спочатку невеликим локомотивом доставляють по декілька вагонів зі станцій навантаження до збірних станцій, потім групою – до сортувальної станції. Там поїзд переформовують, і нову групу везуть до наступної сортувальної станції.

"До кінцевої станції вагон може змінити декілька локомотивів і поїздів, в цій роботі задіяна величезна кількість людей, локомотивів та інфраструктури. Натомість для завантаження руди, потягу достатньо просто приїхати до станції комбінату, причепити до магістрального локомотива вже сформований комбінатом маршрутний поїзд з призначенням на одну конкретну станцію – і відразу вирушити до цієї станції", – пояснив він.

Він підкреслив, що для перевезення 10 млн т руди в маршрутах у порівнянні з 10 млн т зерна у збірних потягах, Укрзалізниця використовує у 22 рази менше залізничних станцій, в п’ять разів менше залізничних колій.

"Тому, власне, виникає логічне питання: чому перевізники руди мають оплачувати послуги, якими не користуються? Чому вони мають фінансувати існування малодіяльних станцій, які потрібні тільки для завантаження зерна, і лише сезонно, якщо взагалі не користуються їхніми послугами?", – зауважив експерт.

Він нагадав, що Україна прагне отримати членство в ЄС. Але для цього необхідно виконувати його норми та закони.

"Рівність для всіх" – це совок, якого ми щосили прагнемо позбутися. Керівництву УЗ варто ще раз порахувати, які вантажі вважати "збитковими". І не маніпулювати даними – особливо, якщо помилки в маніпуляціях видно неозброєним оком", – резюмував Гусак.

Укрзалізниця, тарифи, Гусак
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