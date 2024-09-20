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Українцям нагадали про допомогу від держави за народження дитини

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Наразі кожна сім’я, у якій народилася маленька дитина, може отримати допомогу від держави.

Факти ICTV дізнавалися, як отримати допомогу при народженні дитини та які документи для цього потрібні.

Держава підтримує молоді сім’ї, виплачуючи допомогу при народженні дитини впродовж 36 місяців. Загальний розмір допомоги при народженні дитини становить 41 280 грн, з яких 10 320 грн виплачується одноразово, а решта суми розподіляється на щомісячні виплати по 860 грн.

Таку допомогу можна оформити онлайн або офлайн. Щоб оформити виплати онлайн, потрібно зареєструватися чи авторизуватися в кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики.

Де оформити допомогу:

  • звернутися до виконавчих органів сільської, селищної, міської ради, територіальної громади;
  • у центрі надання адміністративних послуг;
  • у рамках комплексної електронної публічної послуги є-Малятко.

Оформити допомогу можна впродовж 12 місяців після народження дитини.

Для отримання грошей офлайн потрібно прийти до органів соціального захисту або центрів надання адміністративних послуг.

Перелік документів для отримання допомоги на дитину:

  • заява від одного з батьків, з яким постійно проживає дитина;
  • копія свідоцтва про народження малюка (обов’язкова наявність оригіналу);
  • паспорт одного з батьків, який посвідчує його особу;
  • податковий номер;
  • довідка про реєстрацію місця проживання;
  • номер банківського рахунку для отримання соціальних виплат (ПриватБанк, Ощадбанк, UKRSIBBANK, Альфа банк). Перелік банків, які співпрацюють з Міністерством соціальної політики, дивіться за цим посиланням;
  • документи, що засвідчують народження дитини (якщо малюк народився за межами України).

Якщо документи подають опікуни, то їм потрібно додати рішення суду про усиновлення чи встановлення факту опіки.

Питання отримання державної допомоги при народженні дитини є актуальним для багатьох українських жінок, які змушені були виїхати за кордон через війну. Законодавство України передбачає можливість отримання такої допомоги навіть у випадку, коли дитина народилася за межами держави.

Умови отримання допомоги:

  • жінка повинна мати офіційно зареєстроване місце проживання на території України;
  • дитина народилася в період, коли мати перебуває за межами України;
  • для отримання допомоги необхідно подати до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації в Україні пакет документів, що підтверджують народження дитини;
  • ці документи мають бути видані компетентними органами країни, де народилася дитина, та належним чином легалізовані.

З метою спрощення процедури отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб, у період дії воєнного стану передбачено певні полегшення. Зокрема, один із батьків (або опікун) може надіслати необхідні документи до органу соціального захисту за місцем реєстрації в Україні за допомогою пошти.

допомога, дитина
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