Гроссі: МАГАТЕ розширило допомогу Україні в галузі ядерної безпеки

Міжнародне агентство з атомної енергії розширило допомогу Україні в галузі ядерної безпеки та підтримку в добудові блоків №3, 4 Хмельницької АЕС.
Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
"Зустрівся з главою Міненерго Германом Галущенком, щоб поінформувати про перебіг роботи з моменту моїх переговорів з президентом Зеленським на початку цього місяця. МАГАТЕ розширило допомогу в галузі ядерної безпеки та підтримку планів України щодо використання обладнання з болгарського проєкту Белене для 3-го і 4-го блоків Хмельницької АЕС", - зазначив Гроссі.
Як повідомило Міністерство енергетики, під час зустрічі з Галущенком у межах 68-ї Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні Гроссі підтвердив готовність агентства розширювати свої моніторингові місії на всі важливі для атомних станцій високовольтні підстанції та запевнив, що воно докладе максимум зусиль для уникнення блекаутів українських АЕС.
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