Розірвання шлюбу через Дію: Українцям розповіли про алгоритм дій

В Дії відбулося оновлення. Тепер в застосунку з’явилися нові документи — свідоцтва про шлюб та розірвання шлюбу, а також свідоцтва про зміну імені.

Як отримати довідку про розлучення через застосунок Дія та що для цього необхідно у 2024 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240916-svidocztvo-pro-rozluchennya-2024-yak-otrymaty-cherez-diyu-ta-shho-dlya-czogo-neobhidno/

Свідоцтво або витяг про розірвання шлюбу — це офіційний документ, який підтверджує факт припинення шлюбу. Він видається після внесення відповідних даних до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Цей документ може знадобитися при різних життєвих ситуаціях для підтвердження статусу розлученої особи. Тому важливо знати, як отримати свідоцтво про розірвання шлюбу у 2024 році.

Тепер свідоцтво про розлучення можна отримати онлайн за допомогою застосунку Дія. Виняток становлять тимчасово окуповані території та зони активних бойових дій.

Подання заяви дуже просте й займе до 10 хвилин. Для цього необхідно:

Авторизуватись або зареєструватись у кабінеті громадянина.

Натиснути на кнопку Подати заяву.

Заповнити онлайн-форму для отримання витягу про розірвання шлюбу.

Обрати зручний спосіб отримання документа. Це можна зробити у найближчому ДРАЦСі, у відділенні Укрпошти чи кур’єрською доставкою.

Оплатити послугу.

Підписати заяву за допомогою електронного підпису або Дія.Підпис та надіслати на опрацювання.

Якщо всі дані були внесені правильно, застосунок Дія надішле заяву на опрацювання до відділення ДРАЦСу.

Дізнатися статус заяви можна в кабінеті громадянина в розділі Послуги — Замовлені послуги. Також документ буде надісланий на електронну пошту.

Коли документ буде готовий, його можна буде отримати вибраним способом.

Термін надання послуги — 3 робочі дні. Вартість — 73 грн.

Також свідоцтво про розлучення можна отримати офлайн. Для цього необхідно звернутися до найближчого відділу ДРАЦС, написати заяву та отримати документ про розірвання шлюбу.