Розірвання шлюбу через Дію: Українцям розповіли про алгоритм дій

В Дії відбулося оновлення. Тепер в застосунку з’явилися нові документи — свідоцтва про шлюб та розірвання шлюбу, а також свідоцтва про зміну імені.
Як отримати довідку про розлучення через застосунок Дія та що для цього необхідно у 2024 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240916-svidocztvo-pro-rozluchennya-2024-yak-otrymaty-cherez-diyu-ta-shho-dlya-czogo-neobhidno/
Свідоцтво або витяг про розірвання шлюбу — це офіційний документ, який підтверджує факт припинення шлюбу. Він видається після внесення відповідних даних до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.
Цей документ може знадобитися при різних життєвих ситуаціях для підтвердження статусу розлученої особи. Тому важливо знати, як отримати свідоцтво про розірвання шлюбу у 2024 році.
Тепер свідоцтво про розлучення можна отримати онлайн за допомогою застосунку Дія. Виняток становлять тимчасово окуповані території та зони активних бойових дій.
Подання заяви дуже просте й займе до 10 хвилин. Для цього необхідно:
Дізнатися статус заяви можна в кабінеті громадянина в розділі Послуги — Замовлені послуги. Також документ буде надісланий на електронну пошту.
Коли документ буде готовий, його можна буде отримати вибраним способом.
Термін надання послуги — 3 робочі дні. Вартість — 73 грн.
Також свідоцтво про розлучення можна отримати офлайн. Для цього необхідно звернутися до найближчого відділу ДРАЦС, написати заяву та отримати документ про розірвання шлюбу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023