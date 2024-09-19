Турецькі банки масово відмовляють росіянам у проведенні переказів в інші країни

Турецькі банки почали масово відмовляти російським компаніям у проведенні платежів до ЄС та інших країн.

Про це пишуть росЗМІ.

Через посилення правил роботи з боку європейських банків, фінустанови Туреччини на початку вересня почали відмовляти в проведенні транзитних платежів. Проблему не вирішує навіть надання банку додаткових документів щодо постачання.

Якщо раніше в Туреччині кілька банків все ж здійснювали російські перекази в інші країни, то наразі виникли проблеми навіть із ними під час оплати в доларах, євро, чи юанях.

Ситуація з платежами з росії до «дружніх» країн різко погіршилася у грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, який дозволяє американському мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкціонованим особам та забезпечення постачання російському військово-промисловому комплексу. Після цього банки Туреччини, Китаю, ОАЕ та інших країн почали відмовлятися від прийому платежів із Росії.