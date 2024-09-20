ЄС створює резерв дизельного пального для України, - ЗМІ

Євросоюз створить резерв дизельного пального з метою допомогти Україні краще пройти опалювальний сезон 2024/2025.
Як пише delo.ua, про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на джерело в Кабміні.
"Наразі, якщо наступні атаки росіян не призведуть до критичних вражень нашої енергетичної інфраструктури, ми не очікуємо планових відключень взимку при температурі повітря вище за 10 градусів морозу",– заявив співрозмовник видання.
Однак він уточнив, що в уряді готуються до менш сприятливого розвитку подій, включаючи тривалі аварійні відключення.
Ключовим елементом підтримки України за такого сценарію має стати резерв дизельного пального, який вже почали закуповувати у ЄС.
"Ці запаси будуть зберігатися в ЄС, а не в Україні, щоб вони не стали ціллю російських атак. Проте вони дозволять нам забезпечити роботу генераторів, на яких в такому випадку працюватимуть соціальні заклади", – пояснив він.
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