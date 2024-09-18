Кабмін пропонує істотно збільшити фінансування Мінцифри

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити фінансування у 2025 році Міністерства цифрової трансформації майже на 70% до 4,2 млрд гривень з 2,5 млрд у 2024 році. Про це йдеться законопроєкті № 12000 про держбюджет на 2025 рік, передають Українські Новини.

На керівництво та управління у сфері цифрової трансформації пропонується виділити 223 млн гривень (у 2024 – 223,4).

На електронне урядування – 951, 5 млн гривень ( у 2024 – 749, 3 млн).

На забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій - 2 986, 3 млн. гривень (у 2024 - 1 500 млн).