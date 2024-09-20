Сікорський: Крим має ключове значення, якщо обговорюватимуться умови миру між Україною і росією

Крим має ключове значення, якщо обговорюватимуться умови миру між Україною і російською федерацією, нещодавно сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Після заяви Сікорського керівник Офісу президента Андрій Єрмак нагадав світу, що Крим – це Україна.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський переконаний, що Крим має ключове значення, якщо обговорюватимуться умови миру між Україною і росією.

«Крим символічно важливий для росії, особливо для путіна, але стратегічно важливий для України. Я не бачу, як вони зможуть домовитися без демілітаризації Криму», – сказав Сікорський.

На його думку, якби обидві країни захотіли, то тут можна було б знайти спільне рішення.

Очільник МЗС Польщі запропонував передати Крим під мандат ООН із місією для підготовки чесного референдуму після перевірки, хто є законними жителями, а потім відкласти це питання на 20 років.

Після заяви Радослава Сікорського керівник Офісу президента Андрій Єрмак нагадав, що Крим – це Україна.

За його словами, росія порушила міжнародне право й має відповідати за свої вчинки.

Постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева заявила, що пропозиція Сікорського передати півострів під мандат ООН створює серйозні перешкоди для відновлення справедливості та захисту прав жителів після окупації.

«Після незаконної окупації Криму у 2014 році жителі півострова зазнали систематичних порушень прав людини, переслідувань та репресій. Особливо це стосується кримських татар та українців, які стикаються з дискримінацією, незаконними затриманнями та обмеженнями свободи слова і віросповідання», – пояснила вона.

Таміла Ташева зазначила, що відбулася цілеспрямована зміна демографічного складу населення через переселення громадян росії до Криму, що є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Вона звернула увагу, що масова пропаганда та інформаційна ізоляція спрямовані на викривлення реальної ситуації та придушення будь-яких проявів проукраїнських настроїв.

«У таких умовах подібні пропозиції створюють серйозні перешкоди для відновлення справедливості та захисту прав жителів Криму», – переконана постійна представниця президента.

Саме тому прикро читати новини про заяви, хоч і персональні, які стосуються майбутньої долі Криму, особливо з огляду на події, які відбулися з 2014 року, наголосила Таміла Ташева.

Вона заявила, що Крим і Севастополь є невіддільною частиною України в міжнародно визнаних кордонах.

Будь-які пропозиції про передавання Криму для проведення нових референдумів суперечать принципам міжнародного права та підривають суверенітет України, стверджує Таміла Ташева.

Очільник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає подібні заяви Сікорського неприпустимими та цинічними.

На його думку, вони не відповідають національним інтересам, правам та інтересам корінного кримськотатарського народу України.

«Згідно з національним законодавством України та міжнародним правом, жителями Криму є виключно громадяни України та особи, які в законний спосіб оформили своє постійне або тимчасове перебування, що підтверджується у встановленому українським законодавством порядку. Будь-які інші спроби встановлення законності проживання людини в українському Криму недоцільні», – йдеться в заяві Меджлісу.

Крим – це тимчасово окупована територія України, а першим кроком до встановлення миру має бути виведення російських військ із території півострова, переконаний Рефат Чубаров.

За його словами, обговорення будь-яких питань майбутнього Криму має відбуватися лише за участю та згодою України та корінного кримськотатарського народу.