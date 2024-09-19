Подоляк: План перемоги України складатиметься з кількох блоків, спрямованих на примус росії до завершення агресії

План перемоги України, який раніше анонсував президент Володимир Зеленський, складатиметься з кількох блоків, спрямованих на примус росії до завершення агресії.

Як пише Слово і Діло, про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю YouTube-каналу РБК-Україна.

За його словами, у плані немає пропозицій щодо заморожування бойових дій, припинення вогню чи передачі росії частині територій. При цьому там прописане «чітке розуміння сучасної війни» та інструменти, необхідні для її завершення.

Подоляк виділив кілька основних елементів цього плану:

чітко структурований військовий пакет;

«патетичний примус росії», який полягає в тому, що Україна самостійно обирає, членом якого альянсу їй бути;

економічний стимул, який передбачає нарощування інвестицій у військове провадження на території України, а також аудит санкцій;

дипломатичний тиск на росію.

Він також додав, що ще одним елементом плану є Курська операція ЗСУ.

«По-перше, це суттєво вплине на суспільні настрої, які є в рф. По-друге, це суттєво тиснутиме на оточення путіна і вестиме цю війну до фіналу», – стверджує Подоляк.