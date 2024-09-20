Мінфін США оголосив санкції проти осіб та компаній, причетних до незаконних фінансових операцій між росією та КНДР

Міністерство фінансів США 19 вересня оголосило про санкції проти осіб та компаній, причетних до незаконних фінансових операцій між росією та Північною Кореєю, які підтримували фінансування програм зі створення зброї масового знищення КНДР. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну США.

США запровадили нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, залучених у незаконну фінансову мережу між росією та Північною Кореєю.

Зауважується, що схема підтримувала фінансування програм зі створення зброї масового знищення та балістичних ракет КНДР через північнокорейські державні банки - Зовнішньоторговельний банк і "Квансон".

російські банки, включно з "МРБ Банком" у Південній Осетії, організовували кореспондентські рахунки для північнокорейських установ, зокрема для переказу мільйонів доларів готівкою.

Частина цих коштів використовувалась для оплати експорту палива з росії до КНДР.