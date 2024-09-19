Столтенберг скептично оцінив попередження путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати ударів по рф

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який наприкінці вересня йде з цієї посади, скептично оцінив попередження росіянина владіміра путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю The Times.

Столтенберг зазначив, що в разі дозволу Україні бити по цілях у росії далекобійними західними ракетами "неправильно говорити, що союзники НАТО стануть стороною конфлікту".

"Північна Корея та Іран надають значну військову підтримку і постачають ракети, безпілотники до росії, не стаючи при цьому безпосередньою стороною конфлікту", – нагадав він.

Генсек Альянсу також відкинув попередження путіна про те, що такий дозвіл буде червоною лінією, яка поставить росію "у стан війни" з НАТО.

"Він (путін. – Ред.) і раніше оголошував багато червоних ліній, і він не пішов на ескалацію, що також означало б безпосереднє залучення союзників по НАТО до конфлікту. Він не зробив цього, тому що усвідомлює, що НАТО є найсильнішим військовим альянсом у світі", – вважає Столтенберг.

За його словами, путін розуміє: ядерну війну не можна виграти і не слід вести, і в НАТО "неодноразово давали йому це зрозуміти".