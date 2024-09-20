ЄП закликає Європу негайно зняти обмеження на удари України по території росії

Європейський парламент підтримав резолюцію щодо України, закликавши країни єврозони "негайно" зняти обмеження на удари Києва по території росії західною далекобійною зброєю.

Про це повідомляє Європарламент.

Відомо, що резолюцію підтримали 425 депутатів, 131 виступили проти, 63 депутати утрималися.

Депутати переконані, що такі обмеження лише перешкоджають здатності України повноцінно реалізувати своє право на самооборону.

"Закликаємо держави-члени Євросоюзу негайно зняти обмеження на використання західних систем озброєння, поставлених в Україну, щодо законних військових цілей на території Росії", - зазначається у резолюції.

Також у Європарламенті висловили жаль з приводу зменшення обсягу військової допомоги Україні з боку країн Євросоюзу. Водночас, виступили із закликом виконати свою обіцянку в рамках ініціативи від березня 2023 року щодо постачання одного мільйона артилерійських снарядів. Окрім того, закликали прискорити передачу Збройним силам України сучасних систем Протиповітряної оборони та іншого важливого озброєння, зокрема ракет Taurus з боку Німеччини.

Резолюції Європарламенту не мають юридичної сили та несуть рекомендаційний характер.