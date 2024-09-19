У Мінсоцполітики прокоментували зменшення фінансування у проєкті державного бюджету на 2025 рік

Міністерство соціальної політики, коментуючи зменшення фінансування у проєкті державного бюджету на 2025 рік, зазначає, що буде працювати над пошуком ресурсів, зокрема за рахунок міжнародних партнерів для підтримки українців з найбільш вразливих категорій. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики, передають Українські Новини.

"Відповідно до проєкту бюджету, поданого до ВРУ до першого читання, сукупні видатки на програми соціальної підтримки у 2025 р. складуть 419,2 млрд грн. Це дещо менше, ніж заплановано державним бюджетом на 2024 р. Проте держава надасть фінансову підтримку, необхідні виплати і послуги всім громадянам, які цього потребують. А соціальні виплати і допомоги буде профінансовано належним чином. Мінсоцполітики, в свою чергу, продовжить працювати над пошуком ресурсів, у т.ч. – за рахунок міжнародних партнерів, для підтримки українців з найбільш вразливих категорій", - йдеться у повідомленні.

Міністерство зазначає, що першочергово держава спрямовує кошти на фінансування видатків на безпеку і оборону, проте кількість громадян, які в різний спосіб страждають внаслідок повномасштабного вторгнення, постійно зростає.

Серед пріоритетів соціального бюджету-2025 Мінсоцполітики називає: захист українців від бідності, підтримку осіб з інвалідністю, створення умов для виховання дітей у сімейному середовищі , забезпечення гідної старості для людей похилого віку, розвиток системи соціальних послуг.

Щодо захисту від бідності, міністерство зазначає, що на підтримку малозабезпечених родин у 2025 році планується спрямувати 19,7 млрд гривень і хоча це на 0,5 млрд гривень менше, ніж було заплановано у бюджеті на 2024 рік, таке зниження зумовлено нижчою, ніж очікувалось, кількістю отримувачів допомоги протягом 2024 року, тому вважає, що цього вистачить для того, аби захистити найбільш вразливі малозабезпечені родини.

Зазначається, що передбачено підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям на 5% (для працездатних осіб з 55% до 60%, для дітей з 140% до 145%), це дозволить підвищити рівень соціального захисту родин, які потрапили за межу бідності.

Щодо зменшення фінансування на виплату житлових субсидій і пільг - до 42,3 млрд гривень, Мінсоцполітики зазначає, що ця сума дорівнює обсягу прогнозних витрат на субсидії і пільги у 2024 році.

Щодо підтримки людей похилого віку, Мінсоцполітики зазначає, що сукупні видатки на пенсійне забезпечення становитимуть 780,9 млрд гривень.

Також у 2025 році заплановано індексацію найнижчих пенсій.

В той же час голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") назвав поданий урядом проєкт держбюджету-2025 "бюджетом песимізму".

Він, зокрема вважає, що складно пояснити рішення уряду заморозити прожитковий мінімум і мінімальну заплату на рівні 2024 року при тому, що у 2024-2025 роках інфляція очікується у розмірі 18,3% (грудень 2025/грудень 2023), національна валюта послабиться на 18,7% (з 36,6 грн./дол. у середньому у 2023 році до 45,0 грн./дол. у середньому у 2025 році).