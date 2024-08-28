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Новий акциз: що буде з цінами на пальне з 1 вересня

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Новий акциз: що буде з цінами на пальне з 1 вересня

З 1 вересня ставки акцизу на пальне в Україні зростуть. Ба більше, заплановано поетапне підвищення акцизів до 2028 року для наближення їх до європейського рівня.

Що запланувала влада

Україна для вступу в ЄС має поступово збільшити розміри своїх акцизів до мінімальних. Це вимога директив 2003/96/ЄС. При цьому в більшості країн Євросоюзу вже давно розмір акцизів значно перевищує мінімальний рівень.

Тому 18 липня 2024 року Верховна Рада прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на пальне.

Документ передбачає підвищення ставок акцизів податку на пальне до мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі.

Відповідно до положень європейських норм мінімальні ставки акцизного податку мають становити: для бензину - 359 євро за 1000 літрів, для дизельного пального - 330 євро за 1000 літрів, а для скрапленого газу - 125 євро за 1 000 кілограм (орієнтовно 68 євро за 1 000 літрів).

Підвищення акцизів до цих показників буде розтягнуте в часі на 4 роки, - до 2028 року.

Зараз ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю - 139,5 євро, автогазу - 52 євро, альтернативного палива - 162 євро.

Законопроєкт поки що не підписав президент України Володимир Зеленський. Втім, найближчим часом голова держави вірогідно це зробить: раніше нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що закон має набути чинності з 1 вересня 2024.

Як зміняться ціни на пальне з вересня

За прогнозами НБУ, ціни на пальне можуть збільшитись на понад 9% до кінця року. Підвищення акцизів допоможе скоротити дефіцит державного бюджету, зазначає регулятор.

Очікується, що підвищення акцизів у другому півріччі 2024 року принесе до держбюджету додатково 13 млрд грн.

Експерти паливного ринку не вбачають грандіозних змін на АЗС. Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн вважає, що підвищення вартості пального у вересні, після зростання акцизів, буде майже непомітним для споживачів, за винятком тих, хто їздить на автогазі.

"Справа в тому, що з 1 вересня акциз на бензин зростає на 1,5 гривні, на дизпаливо - менш ніж на 2 грн за літр. Більше зростання - на 5 гривень - буде на скраплений газ. Щодо бензину й дизелю - взагалі не факт, що ми побачимо якісь зміни, оскільки йтиметься про "буденні" ринкові коливання, яких споживач, зазвичай навіть не помічає",- наводить слова Куюна Укрінформ.

До того ж, ціна на нафту на світових ринках останніми днями опустилася нижче 80 доларів за барель, тоді як місяць тому сягала 87 доларів.

"І якщо б новий акциз запрацював, наприклад, не з 1 вересня, а з 1 серпня, то, впевнений, ми б взагалі не побачили жодних змін на стелах. Адже закупівельна вартість впала, акциз зріс - відповідно, вони компенсуватимуть одне одного. Можливо, навіть було б ще й подальше зниження цін", - вважає експерт.

Більш суттєвим буде підвищення вартості автогазу. Але використання цього палива однак залишиться набагато вигіднішим, ніж бензину.

Щодо цін у довгостроковій перспективі, то за чотири роки податкове навантаження на пальне зросте на 7-9 гривень, впевнений Куюн. На думку економіста Олега Пендзіна, до 2028 року бензин в Україні здорожчає на 8-9 грн/л. А з вересня 2024-го подорожчання буде несуттєвим.

"Зростання на 8-9 грн буде до 2028 року. Зараз у нас збільшення йде невелике. Акциз на тонні бензину зростає з 213 до 242 євро. Таке зростання додасть 1-1,5 грн за літр. До 2028 року у нас буде акциз 359 євро на тонні, це фактично європейська цифра. Воно дійсно додасть 8-10 гривень. Але зараз 1-1,5 грн ми не відчуємо, тому що ми залежні від вартості закупівлі бензину в Європі", - сказав експерт в розмові з OBOZ.ua.

Засновник логістичної групи компаній Прайм Дмитро Льоушкін в інтерв'ю УНІАН також заспокоює: різкого росту цін на пальне в Україні не очікується.

"На початку вересня підвищаться ціни десь на гривню за літр бензину, дизеля, і на 3 грн - газу. Зростання не буде різким, тому що буде ще старий доакцизний ресурс на заправках. А через високу конкуренцію, оскільки ринок "перелитий", зловживати першим підвищенням цін ніхто не буде. Усі тягнутимуть до останнього",- впевнений експерт.

Остаточне підвищення цін станеться наприкінці вересня, каже експерт. Бензин подорожчає на 50 копійок, дизель - на гривню, газ - на 2 гривні.

"Загальне підвищення становитиме 1,5 грн за літр бензину, 2 грн - дизеля, і 5 грн - газу. Просто воно відбуватиметься двома хвилями", - каже Льоушкін.

Ціни на товари і послуги теж зростуть

Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус впевнений: підвищення акцизу на пальне призведе до здорожчання транспортної складової, а відповідно - підвищення цін на всі товари і послуги.

"Підняття акцизів на пальне відіб’ється тим, що піднімуться ціни на дуже багато товарів, які транспортуються автівками, а це майже всі товари",- наголосив Ус в розмові з УНІАН.

Таким чином, пояснює експерт, підвищення акцизів пришвидшить існуючу інфляцію, і ця інфляція знищить очікувані прибутки. Тому всі ризики мають бути добре прораховані.

"Кожне підвищення тарифів державних монополій та акцизів означає, що частина підприємств в Україні припинить діяльність і вже не зможе відновити її навіть після перемоги країни у повномасштабній війні з Росією",- наголошує генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак.

Втім Сергій Куюн підстав для серйозного занепокоєння з приводу потенційного інфляційного впливу підвищення акцизів на пальне не бачить.

"Безумовно, бізнес не хоче платити більше, не хоче пов'язаного з цим дискомфорту. З точки зору самодостатності та розвитку підприємців їхня позиція зрозуміла. Але при цьому як громадянин я краще розумію аргумент про потребу країни в грошах, аби мати змогу наповнювати бюджет і захищатися від ворога. Адже підвищення акцизу - це про мільярди гривень, які наповнюватимуть держказну",- каже Куюн.

паливо, акциз
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