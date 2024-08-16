Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про ратифікацію Римського статуту МКС

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) і поправок до нього.

Законопроєкт №0285 було зареєстровано у Верховній раді в четвер, повідомляє сайт парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності для України Римським статутом Міжнародного кримінального суду (МКС) і поправками до нього, ухваленими Асамблеєю держав - учасниць Римського статуту.

Крім цього, Україна ратифікує Римський статут із заявами щодо порядку зносин із МКС, і протягом семи років після набрання Римським статутом чинності "Україна не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду стосовно її громадян щодо вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту" (воєнні злочини).

Також законопроєкт підтверджує визнання Україною юрисдикції МКС щодо злочинів проти людяності, геноциду та воєнних злочинів, починаючи з 21 листопада 2013 року, а також заявляє про визнання юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо злочину агресії, починаючи з 17 липня 2018 року (момент вступу в дію поправок, прийнятих Асамблеєю держав – учасниць Римського статуту в м. Кампала, щодо злочину агресії).

Заступниця глави Офісу президента Ірина Мудра пояснила, що завдяки ратифікації Римського статуту Україна зможе покарати російських злочинців, обстоювати свої інтереси в МКС, а також захищати своїх військових.

"Завдяки залученню України до МКС вдасться збільшити ефективність роботи МКС щодо України, притягувати до відповідальності за злочини, вчинені російськими громадянами на території України. Фактично ми будемо долучені до роботи ключового світового органу правосуддя та матимемо можливість впливати на пріоритизацію нашого питання в ньому", - написала Мудра на своїй сторінці у фейсбуці.

Вона додала, що участь України в роботі МКС дасть змогу посилити розгляд поточних справ щодо Путіна, Шойгу та Герасимова, а також "відкрити нові та забезпечити справедливе покарання для всіх російських злочинців".

Крім цього, Україна зможе брати участь в Асамблеї держав - учасниць МКС і формувати політику МКС; висувати свого кандидата на посаду судді; а також затверджувати розподіл бюджету Міжнародного кримінального суду для забезпечення належного розслідування російських злочинів в Україні.

Також Україна зможе брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб у МКС і впливати на розробку змін до Римського статуту, "що є ключовим для нас у питанні захисту наших військових".

Мудра також нагадала про те, що однією з вимог вступу України до блоку ЄС є ратифікація Римського статуту.

"Низка вже підписаних безпекових угод з країнами також містить положення щодо ратифікації Римського статуту, зокрема з Нідерландами та Німеччиною. За умовами безпекових угод ми отримуємо від партнерів військову, фінансову та дипломатичну підтримку, а взамін проводимо реформи та гармонізуємо наше законодавство. Тому ратифікація стане потужним сигналом нашої відданості своїм зобов’язанням", - написала заступниця голови ОП.

Вона зазначила, що українці, які постраждали від російських злочинів, підвищать свої шанси на отримання компенсацій, оскільки повноцінна участь України в МКС спростить доступ українцям до спеціального Цільового фонду Міжнародного кримінального суду для постраждалих.

Крім цього, Україна зможе захистити своїх військових, однак "варто розуміти, що ратифікація не означає, що з'явиться ризик притягнення наших військових та інших громадян до відповідальності".

Мудра пояснила, що, по-перше, Україна вже повністю визнала юрисдикцію МКС з 21 листопада 2013 року двома відповідними заявами, а по-друге, громадяни України "можуть постати перед МКС лише у тому випадку, якщо національні суди не можуть або не бажають притягати до відповідальності за міжнародні злочини".