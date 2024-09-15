Свириденко та Вигівський побували на показі техніки для розмінування

Керівництво Національної поліції та перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко побували на показі техніки для розмінування, організованому Фондом філантропа Говарда Баффета.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає Укрінформ.
На заході були присутні голова Нацполіції Іван Вигівський, його заступник Андрій Нєбитов, а також представники фонду The HALO Trust, які допомагають у розмінуванні України з 2015 року.
Як зазначається, продемонстрована техніка керується оператором дистанційно, рухається за заданими лініями та маршрутами, не відхиляючись від координат. Спеціальні датчики «зчитують» місцевість та зберігають маршрут руху, не пропускаючи жодного клаптика.
«Вже сьогодні ми маємо дбати про те, аби Україна стала лідером в розмінуванні. Адже використовуючи такі технології, є можливість уникнути людських втрат», – наголосив Вигівський.
Він відзначив, що машини для розмінування деокупованих територій допомагають вибухотехнікам уникнути травмувань і зберегти життя поліцейським.
Іван Вигівський висловив вдячність Говарду Баффету за постійну підтримку Національної поліції, а також організації The HALO Trust, яка допомагає розміновувати деокуповані території.
«Цінно, що безпечна Україна — наша спільна мета», — зауважив голова НПУ.
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