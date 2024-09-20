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Більшість українських компаній підтвердили вплив тривалих відключень електроенергії на їх роботу

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76% компаній підтвердили вплив тривалих відключень електроенергії на їх роботу. 88% компаній зазначили, що готові до відключень електроенергії, і майже всі із них (94%) мають план дій на випадок тривалих відключень електроенергії або розробляють його.

Про це свідчать результати нового опитування Американської торговельної палати в Україні та Делойт в Україні.

Повідомляється, що в ході опитування "Стійкість бізнесу: як компанії готуються до зими 2024-2025" була зібрана інформація від компаній-членів Палати щодо їх планів та стратегій подолання спричинених блекаутами викликів. Отримані результати дають змогу визначити проблеми, з якими стикається бізнес, підходи до їх вирішення, а також заходи підтримки, яких може потребувати бізнес напередодні зимового періоду 2024-2025 років.

В опитуванні, яке проводилось з 22 липня – 22 серпня 2024 року, взяли участь 139 керівників та топ-менеджерів компаній-членів Палати. При цьому 58% респондентів – керівники компаній.

Так, згідно з дослідженням, 37% компаній може самостійно забезпечувати електропостачання протягом 24-х і більше годин за умови відсутності централізованого електропостачання, що демонструє високий рівень готовності бізнесу.

Генератори є найпоширенішим джерелом живлення – 86% компаній використовують їх під час блекаутів, однак 40% з них диверсифікують джерела живлення, використовуючи, окрім генераторів, також сонячні панелі або газові установки.

Найбільш відчутним наслідком тривалих відключень електроенергії, про який повідомили майже дві третини респондентів (62%), є додаткові фінансові витрати на придбання палива, генераторів тощо. Більшість бізнесів визначили високу вартість резервного обладнання (73%) та недостатню кількість резервних джерел енергії (58%) ключовими викликами у підтримці енергетичної стійкості компаній.

Тривалі відключення електроенергії мають найбільший вплив на функції продажів (35%), виробництва (32%) та ІТ (27%).

Лише 22% респондентів впровадили зміни в операційні/виробничі процеси, зокрема відмовилися від деяких з них, передали на аутсорс або перенесли за кордон.

69% респондентів вважають, що програми фінансової підтримки для встановлення резервних джерел живлення та/або додаткової генерації є ключовими заходами для підтримки їхнього бізнесу. Також компанії зазначили про актуальність регуляторних змін для спрощення реалізації незалежних енергетичних проектів (53%) і програм податкових пільг та податкових відстрочок (46%).

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