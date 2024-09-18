Железняк: Парламент прийняв за основу закон про публічні закупівлі

Верховна Рада України 17 вересня прийняла за основу законопроєкт №11520 "Про публічні закупівлі".

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, проєкт закону підтримали 289 депутатів.

Ухвалення цього документу є однією з вимог для отримання допомоги від ЄС через план Ukraine Facility та Світового банку.

Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є забезпечення проведення ефективних публічних закупівель у прозорий та конкурентний спосіб.

Документом пропонується заборонити публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян РФ, Білорусі та Ірану. Це також стосується юридичних осіб, які зареєстровані відповідно до законодавства України, але пов'язані зі згаданими країнами.

Крім того, законопроєкт визначає правила проведення закупівель та встановлює умови для проведення переговорів і кваліфікаційного відбору кандидатів.

Законопроект також впроваджує нові методи закупівель, такі як інноваційне партнерство та динамічні системи закупівель. Це дозволить зробити процес закупівель більш гнучким та ефективним та без обов’язкової публікації англійською мовою.

Серед іншого, документ пропонує, якщо вартість робіт перевищує 200 тис. грн та є меншою ніж 1,5 млн грн, замовник може здійснити закупівлю без використання електронної системи, але обов’язково оприлюднити звіт про проведену закупівлю.

До того ж, як визначає законопроєкт, якщо вартість закупівлі товару чи послуг перевищує 400 тис. грн та є меншою, ніж сума, еквівалентна 143 тис. євро, а робіт - перевищує 1,5 млн грн та є меншою, ніж сума, еквівалентна 5538 тис. євро, замовник здійснює закупівлю в спосіб, визначений законодавством.