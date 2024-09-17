Міноборони продемонструвало американським конгресменам одну з найбільш відомих на весь світ українських розробок

У Міністерстві оборони продемонстрували американській делегації, зокрема конгресменам, одну з найбільш відомих на весь світ українських розробок - надводний безпілотний апарат "Magura".
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у соцмережі Facebook.
Вона зазначила, що іноземні гості, серед яких офіцери Військово-морських сил США, мали можливість покерувати безпілотником. Посадовці були вражені його можливостями.
Представниця Міноборони наголосила, що розраховують на підтримку Сполучених Штатів, адже Україна стала місцем, де оборонні технічні розробки прискорюються, скорочують шлях від ідеї до тестування та використання на полі бою.
"Світ повинен бачити потенціал українських інновацій, ставати адвокатами наших інтересів та бути зацікавленим інвестувати більше в оборонний сектор. Щоб збільшувати технологічну перевагу над ворогом", - додала Черногоренко.
Раніше Офіс президента повідомляв, що Україну відвідала американська делегація, до складу якої увійшли, зокрема, конгресмени. Вони зустрілися із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та заступником Віктором Микитою, міністром оборони Рустемом Умєровим і народними депутатами Давидом Арахамією, Олександрою Устіновою та Іваном Крульком.
В ОП зазначили, що сторони обговорили майбутню зустріч президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена, а також план перемоги від України. Також підняли питання посилення співпраці між регіонами нашої держави та американськими штатами.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023