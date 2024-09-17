Міноборони продемонструвало американським конгресменам одну з найбільш відомих на весь світ українських розробок

У Міністерстві оборони продемонстрували американській делегації, зокрема конгресменам, одну з найбільш відомих на весь світ українських розробок - надводний безпілотний апарат "Magura".

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у соцмережі Facebook.

Вона зазначила, що іноземні гості, серед яких офіцери Військово-морських сил США, мали можливість покерувати безпілотником. Посадовці були вражені його можливостями.

Представниця Міноборони наголосила, що розраховують на підтримку Сполучених Штатів, адже Україна стала місцем, де оборонні технічні розробки прискорюються, скорочують шлях від ідеї до тестування та використання на полі бою.

"Світ повинен бачити потенціал українських інновацій, ставати адвокатами наших інтересів та бути зацікавленим інвестувати більше в оборонний сектор. Щоб збільшувати технологічну перевагу над ворогом", - додала Черногоренко.

Раніше Офіс президента повідомляв, що Україну відвідала американська делегація, до складу якої увійшли, зокрема, конгресмени. Вони зустрілися із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та заступником Віктором Микитою, міністром оборони Рустемом Умєровим і народними депутатами Давидом Арахамією, Олександрою Устіновою та Іваном Крульком.

В ОП зазначили, що сторони обговорили майбутню зустріч президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена, а також план перемоги від України. Також підняли питання посилення співпраці між регіонами нашої держави та американськими штатами.