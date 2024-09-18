Bloomberg: Союзники України обговорюють можливість припинення війни дипломатичним шляхом вже наступного року

Деякі союзники України обговорюють можливість припинення війни дипломатичним шляхом вже наступного року.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на західних чиновників.
За даними журналістів, у рамках стратегії на 2025 рік офіційні особи все частіше порушують питання про те, як досягти угоди про припинення бойових дій.
На позицію деяких союзників вплинуло те, що зараз на фронті «немає жодних ознак прориву». А нещодавня Курська операція ЗСУ хоч і перевернула уявлення про методи ведення цієї війни, але не наблизила Україну до основної цілі – витіснення російських військ з усіх окупованих територій.
«Переговори про припинення бойових дій повинні будуть вирішити ключову головоломку: як гарантувати, що Україна не буде вразлива для майбутнього нападу росії, одночасно запевнивши своїх союзників, що вони не будуть втягнуті у прямий конфлікт із Кремлем», - йдеться у публікації.
При цьому в частині західних столиць такі розмови викликають занепокоєння – там вважають, що за такого підходу українські військові будуть змушені передчасно припинити вогонь.
У будь-якому разі джерела видання ясно дали зрозуміти, що будь-яке рішення про переговори прийматиме Київ, і що ніхто не збирається тиснути на президента Володимира Зеленського.
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