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ЄП закликає запровадити повне ембарго на російський зріджений природний газ

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Європейський парламент закликав Європейський Союз запровадити повне ембарго на російський зріджений природний газ (LNG) і санкції проти газпрому та російських нафтових компаній. Про це йдеться в резолюції, ухваленій у четвер, 19 вересня, у Страсбурзі на пленарному засіданні Європарламенту.

Також євродепутати виступили за внесення до санкційних списків суден льодового класу Arc-7, які експортують російський скраплений природний газ, щоб позбавити їх доступу до портів або західних морських служб.

Європарламент вважає, що ЄС і його держави-члени мають запровадити цільові санкції щодо морських суден, які росія використовує для обходу санкцій на експорт нею нафти та газу й обслуговування її енергетичних проєктів в Арктиці.

Також депутати закликали запровадити санкції щодо ядерного сектору росії та адресні санкції проти осіб, винних у порушеннях ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.

газ, Європарламент, Євросоюз, ембарго
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