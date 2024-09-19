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Українці стали більше купувати ліки, - дослідження

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Обсяг українського ринку лікарських засобів у грошовому вираженні зріс до $4 млрд за підсумками 2023 року, з $3,6 млрд у попередньому році, але все ще відстає від показників довоєнного 2021 року ($5 млрд). Про це йдеться у дослідженні "Фармацевтична галузь України 2023" від фармкомпанії "Дарниця" та маркетингового агентства Top Lead.

"Переважну частку ринку як у грошовому, так і в натуральному вираженні становить аптечний (роздрібний) сегмент. Госпітальний сегмент становить лише близько 11%, адже залежить від державного фінансування, яке є досить обмеженим", – йдеться в дослідженні.

За 2023 рік обсяг аптечних продажів у грошовому вираженні зріс на 9,4% порівняно з минулим роком до $3,6 млрд, здебільшого через подорожчання ліків, зазначають автори дослідження. У натуральному вираженні продаж ліків зріс незначно: з 845 млн пакувань у 2022 році до 849 млн у 2023 році. У 2020 році було продано 1,06 млрд пакувань ліків в Україні.

Обсяг сплачених податків фармвиробниками у доларовому еквіваленті після повномасштабного вторгнення знижується. Але у національній валюті обсяг сплачених податків за 2023 рік уже перевищив показник 2021 року. За минулий рік фармкомпанії заплатили до держбюджету $144 млн податків ($184 млн у довоєнному 2021 році). Податкові надходження від оптового та роздрібного продажу ліків склали $424 млн у 2023 році.

Експорт ліків з України зріс на 17,2% за минулий рік до $279 млн. Основний покупець – Узбекистан ($56 млн).

Імпорт зріс на 12% у річному вираженні до $2,1 млрд. Найбільші постачальники — Німеччина, Індія та Франція.

ліки
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