Жолнович обговорила з представником СБ програми у сфері соціального захисту

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович і новопризначений Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом обговорили подальшу співпрацю, зокрема програми СБ в Україні у сфері соціального захисту.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, передає Укрінформ.
“Світовий банк покриває величезну частину видатків, які здійснює міністерство на допомогу особам з інвалідністю, малозабезпеченим родинам – загалом 29 видів соціальних виплат в межах проєкту INSPIRE. І ми дуже вдячні за це. Без цієї підтримки ми як держава не могли б виконувати своїх зобов’язань перед людьми, які потребують допомоги,” – розповіла Жолнович.
Міністерка також зазначила, що дуже важливо розширювати співпрацю. Тому під час зустрічі сторони обговорили додаткові проєкти, спрямовані на подолання бідності в Україні. Надання допомоги тим, хто опинився в складних життєвих обставинах, аби вони ставали економічно самостійними. Підтримку осіб з інвалідністю та інших категорій, які потребують допомоги.
Нагадаємо, Світовий банк призначив Боба Сома Регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи, який базуватиметься в Києві та здійснюватиме керівництво програмами банку в Україні та Молдові, починаючи з 1 липня.
У межах нового освітнього проєкту LEARN Світовий банк виділить Україні 415 млн доларів на будівництво укриттів у школах, придбання шкільних автобусів та підтримку освітніх реформ протягом наступних чотирьох років.
Світовий банк сприяв залученню в Україну понад 42 мільярдів доларів США у вигляді екстреного фінансування, включно із зобов'язаннями та внесками донорів.
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