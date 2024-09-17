Жолнович обговорила з представником СБ програми у сфері соціального захисту

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович і новопризначений Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом обговорили подальшу співпрацю, зокрема програми СБ в Україні у сфері соціального захисту.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, передає Укрінформ.

“Світовий банк покриває величезну частину видатків, які здійснює міністерство на допомогу особам з інвалідністю, малозабезпеченим родинам – загалом 29 видів соціальних виплат в межах проєкту INSPIRE. І ми дуже вдячні за це. Без цієї підтримки ми як держава не могли б виконувати своїх зобов’язань перед людьми, які потребують допомоги,” – розповіла Жолнович.

Міністерка також зазначила, що дуже важливо розширювати співпрацю. Тому під час зустрічі сторони обговорили додаткові проєкти, спрямовані на подолання бідності в Україні. Надання допомоги тим, хто опинився в складних життєвих обставинах, аби вони ставали економічно самостійними. Підтримку осіб з інвалідністю та інших категорій, які потребують допомоги.

Нагадаємо, Світовий банк призначив Боба Сома Регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи, який базуватиметься в Києві та здійснюватиме керівництво програмами банку в Україні та Молдові, починаючи з 1 липня.

У межах нового освітнього проєкту LEARN Світовий банк виділить Україні 415 млн доларів на будівництво укриттів у школах, придбання шкільних автобусів та підтримку освітніх реформ протягом наступних чотирьох років.

Світовий банк сприяв залученню в Україну понад 42 мільярдів доларів США у вигляді екстреного фінансування, включно із зобов'язаннями та внесками донорів.