Україна планує збільшити виробництво засобів радіоелектронної боротьби

В Україні планують збільшити потужності для виробництва засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОВА.
Зазначається, що це питання обговорили під час круглого столу.
Саме системи РЕБ є ключовими для підтримки Збройних сил та Національної гвардії в боротьбі з ворожими дронами.
"На Тернопільщині планують збільшити виробництво засобів радіоелектронної боротьби, які допомагають ЗСУ боротися з ворожими безпілотниками. Обласна адміністрація сприятиме співпраці виробників з Міністерством оборони для виведення місцевої продукції на загальноукраїнський рівень", - йдеться у повідомленні.
Як пишуть ЗМІ, торік науковці одного з місцевих вишів організували виробництво власних систем РЕБ. Їх унікальність в тому, що оператори можуть керувати ними дистанційно, забезпечуючи бійцям безпеку.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023