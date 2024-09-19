Україна планує збільшити виробництво засобів радіоелектронної боротьби

В Україні планують збільшити потужності для виробництва засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОВА.

Зазначається, що це питання обговорили під час круглого столу.

Саме системи РЕБ є ключовими для підтримки Збройних сил та Національної гвардії в боротьбі з ворожими дронами.

"На Тернопільщині планують збільшити виробництво засобів радіоелектронної боротьби, які допомагають ЗСУ боротися з ворожими безпілотниками. Обласна адміністрація сприятиме співпраці виробників з Міністерством оборони для виведення місцевої продукції на загальноукраїнський рівень", - йдеться у повідомленні.

Як пишуть ЗМІ, торік науковці одного з місцевих вишів організували виробництво власних систем РЕБ. Їх унікальність в тому, що оператори можуть керувати ними дистанційно, забезпечуючи бійцям безпеку.