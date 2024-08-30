Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Пастка для українців: аферисти придумали нові схеми, як ошукати людей

123
Пастка для українців: аферисти придумали нові схеми, як ошукати людей

В Україні процвітає шахрайство. Порівняно з 2022 роком кількість афер зросла практично у два з половиною рази. Шахраї постійно придумують нові схеми «розводу» громадян. «Апостроф» з'ясовував, на яку наживку ловлять українців аферисти і з чим пов'язане зростання шахрайства в країні.

20 серпня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом про співпрацю в питанні боротьби з шахрайством. І, як сказав заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, буде обмін інформацією, буде допомога в проведенні фінансових розслідувань, у навчанні спеціалістів, оперативна та технічна підтримка певних органів, які борються з незаконною діяльністю.

«Участь України в програмі ЄС по боротьбі з шахрайством дасть змогу отримати необхідні знання та професійну підготовку у сфері захисту фінансових інтересів України та ЄС, а також зміцнить інституційну спроможність України в розбудові системи боротьби з шахрайством за європейськими стандартами», - зазначив заступник міністра.

А тим часом аферисти не сидять без діла. Напередодні 1 вересня шахраї придумали, як викрадати гроші українців за допомогою шкільних чатів у Viber і Telegram. Від імені директора школи або класного керівника збирають гроші на потреби класу - від 100 до тисячі гривень з кожного учня.

Інформацію про директора або класного керівника шахраї дізнаються з відкритих джерел - соцмереж або сайту навчального закладу. Знаходять номер телефону, на який йде фішингова атака. Приміром, надсилаються підроблені пропозиції про виграш у лотереї чи подарунок від відомого бренду, повідомлення про необхідність встановлення програмного забезпечення для захисту комп'ютера та інші. І варто лише перейти за шкідливим посиланням, як у аферистів уже з'являються необхідні дані і вони від імені вчителя або ж директора школи відкривають збір.

До речі, як зазначають фахівці із кібербезпеки, після арешту засновника Telegram Павла Дурова, українцям почали надходити повідомлення про видалення акаунта в Telegram. А насправді це спосіб заволодіти акаунтом, який є джерелом доходу: його можна використати для підписок, реклами, попросити в друзів фінансової допомоги. З останнім уже зіткнулися жителі Запоріжжя. Шахраї ошукали 11 осіб на 5000 доларів і майже 100 000 гривень, яким розіслали повідомлення в Telegram від імені їхньої спільної знайомої. Лише після того, як гроші було перераховано, з'ясувалося, що вона не просила фіндопомоги і нічого нікому не писала. Її акаунт потрапив до рук аферистів і вони від її імені обвели навколо пальця друзів, оскільки гроші надійшли на їхній рахунок.

Українці наступають на ті самі граблі

У поліції розповідають, що як вони не попереджають українців про небезпеку, які б корисні поради не роздавали, приміром, перевіряти отриману інформацію, перш ніж розлучатися з грішми, не переходити за сумнівними посиланнями про нібито великий виграш, нікому не повідомляти дані платіжних карток та інше, все одно знаходяться люди, які вірять аферистам. Ось як мешканка Івано-Франківська закрутила віртуальний роман із «моряком Томасом із Лондона». В один із днів уже практично «наречений» написав українці, що ніби його корабель захопили пірати, а його взяли в полон. Тож «моряк Томас» терміново надіслав заявниці цінні речі та документи на зберігання. І їй прийшло повідомлення від «агента авіадоставки», про те, що цінний вантаж уже на митниці і треба сплатити «митний збір» 52 тисячі гривень. Ясна річ, що ніякої посилки вона й не отримала після того, як перерахувала гроші на невідомий рахунок. Але вона навіть і не подумала, як «моряк, який потрапив у полон до піратів десь в Африці, може збігати на пошту і відправити цінні речі».

«Скажімо, сьогодні найбільше афер пов'язано зі збором на ЗСУ. Це було і раніше, починаючи з 2014 року, але сьогодні набуло просто масового характеру і навіть пересунуло на другий план нічні дзвінки: «Ваш родич потрапив у біду, потрібні гроші». Щоправда, у свій час дзвонили, що ваш родич потрапив у ТЦК і якщо хочете його звільнити, передайте гінцю 1000-3000 доларів. Власне, три тисячі - це середній тариф, щоб не поїхати в учебку. Але ця схема не прижилася. Натомість існує багато випадків обману «ухилянтів», яким пропонують за гроші «виписати непридатність до служби», або ж обіцяють допомогти перетнути кордон. Аферисти завжди «тримають ніс за вітром», вигадують різні нові або ж удосконалюють старі схеми. Дуже скоро поліція буде завалена заявами від дідусів, які стали жертвою «грошової реформи», оскільки уряд вирішив вилучити з обігу 500 гривень старого зразка, залишивши тільки нового», - розповідає «Апострофу» криміналіст Василь Кравченко.

Шахраїв стало більше через війну

Водночас кількість афер зросла в геометричній прогресії, про що повідомили «Апострофу» в Офісі генерального прокурора. Якщо у 2022 році в період із січня по липень було відкрито 15 581 кримінальних провадження за статтею «Шахрайство», то за цей самий період у 2024 році 49 012. Але ж це ще не про всі випадки шахрайства відомо.

Як зазначає судовий експерт Юрій Ірхін, піки шахрайства припадають на будь-які соціальні злами, коли у людей втрачається віра в справедливість, у владу тощо. Ось тоді виникає благодатне поле для спекуляції на почуттях людей, як зараз відбувається зі зборами грошей на армію.

«Щойно відбуваються актуальні стресогенні події в суспільстві, як одразу ж активуються і шахраї. Згадаймо вибух «Охматдиту», щойно сталася трагедія, так одразу ж аферисти почали збирати гроші. Але на тлі горя, руйнувань, смерті, хвороби люди часто схиляються до довірчих стосунків. Людина шукає підтримки, розуміння і шахраї знають як цим скористатися, як залізти в душу і кишеню. Сьогодні час тотального горя і нещастя, на якому наживаються шахраї, які свідомо зловживають довірою і вводять в оману українців», - підкреслює Юрій Ірхін.

Українцям варто бути напоготові і перш ніж довіряти, перевіряти, з ким мають справу. Уточнювати інформацію, радитися з фахівцями, родичами і не поспішати розлучатися зі своїми грошима, щоб не потрапити на гачок шахраїв.

шахрайство, шахраї
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 30 августа 2024
Четверг, 29 августа 2024
Среда, 28 августа 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023