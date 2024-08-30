Пастка для українців: аферисти придумали нові схеми, як ошукати людей

В Україні процвітає шахрайство. Порівняно з 2022 роком кількість афер зросла практично у два з половиною рази. Шахраї постійно придумують нові схеми «розводу» громадян. «Апостроф» з'ясовував, на яку наживку ловлять українців аферисти і з чим пов'язане зростання шахрайства в країні.

20 серпня Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським Союзом про співпрацю в питанні боротьби з шахрайством. І, як сказав заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, буде обмін інформацією, буде допомога в проведенні фінансових розслідувань, у навчанні спеціалістів, оперативна та технічна підтримка певних органів, які борються з незаконною діяльністю.

«Участь України в програмі ЄС по боротьбі з шахрайством дасть змогу отримати необхідні знання та професійну підготовку у сфері захисту фінансових інтересів України та ЄС, а також зміцнить інституційну спроможність України в розбудові системи боротьби з шахрайством за європейськими стандартами», - зазначив заступник міністра.

А тим часом аферисти не сидять без діла. Напередодні 1 вересня шахраї придумали, як викрадати гроші українців за допомогою шкільних чатів у Viber і Telegram. Від імені директора школи або класного керівника збирають гроші на потреби класу - від 100 до тисячі гривень з кожного учня.

Інформацію про директора або класного керівника шахраї дізнаються з відкритих джерел - соцмереж або сайту навчального закладу. Знаходять номер телефону, на який йде фішингова атака. Приміром, надсилаються підроблені пропозиції про виграш у лотереї чи подарунок від відомого бренду, повідомлення про необхідність встановлення програмного забезпечення для захисту комп'ютера та інші. І варто лише перейти за шкідливим посиланням, як у аферистів уже з'являються необхідні дані і вони від імені вчителя або ж директора школи відкривають збір.

До речі, як зазначають фахівці із кібербезпеки, після арешту засновника Telegram Павла Дурова, українцям почали надходити повідомлення про видалення акаунта в Telegram. А насправді це спосіб заволодіти акаунтом, який є джерелом доходу: його можна використати для підписок, реклами, попросити в друзів фінансової допомоги. З останнім уже зіткнулися жителі Запоріжжя. Шахраї ошукали 11 осіб на 5000 доларів і майже 100 000 гривень, яким розіслали повідомлення в Telegram від імені їхньої спільної знайомої. Лише після того, як гроші було перераховано, з'ясувалося, що вона не просила фіндопомоги і нічого нікому не писала. Її акаунт потрапив до рук аферистів і вони від її імені обвели навколо пальця друзів, оскільки гроші надійшли на їхній рахунок.

Українці наступають на ті самі граблі

У поліції розповідають, що як вони не попереджають українців про небезпеку, які б корисні поради не роздавали, приміром, перевіряти отриману інформацію, перш ніж розлучатися з грішми, не переходити за сумнівними посиланнями про нібито великий виграш, нікому не повідомляти дані платіжних карток та інше, все одно знаходяться люди, які вірять аферистам. Ось як мешканка Івано-Франківська закрутила віртуальний роман із «моряком Томасом із Лондона». В один із днів уже практично «наречений» написав українці, що ніби його корабель захопили пірати, а його взяли в полон. Тож «моряк Томас» терміново надіслав заявниці цінні речі та документи на зберігання. І їй прийшло повідомлення від «агента авіадоставки», про те, що цінний вантаж уже на митниці і треба сплатити «митний збір» 52 тисячі гривень. Ясна річ, що ніякої посилки вона й не отримала після того, як перерахувала гроші на невідомий рахунок. Але вона навіть і не подумала, як «моряк, який потрапив у полон до піратів десь в Африці, може збігати на пошту і відправити цінні речі».

«Скажімо, сьогодні найбільше афер пов'язано зі збором на ЗСУ. Це було і раніше, починаючи з 2014 року, але сьогодні набуло просто масового характеру і навіть пересунуло на другий план нічні дзвінки: «Ваш родич потрапив у біду, потрібні гроші». Щоправда, у свій час дзвонили, що ваш родич потрапив у ТЦК і якщо хочете його звільнити, передайте гінцю 1000-3000 доларів. Власне, три тисячі - це середній тариф, щоб не поїхати в учебку. Але ця схема не прижилася. Натомість існує багато випадків обману «ухилянтів», яким пропонують за гроші «виписати непридатність до служби», або ж обіцяють допомогти перетнути кордон. Аферисти завжди «тримають ніс за вітром», вигадують різні нові або ж удосконалюють старі схеми. Дуже скоро поліція буде завалена заявами від дідусів, які стали жертвою «грошової реформи», оскільки уряд вирішив вилучити з обігу 500 гривень старого зразка, залишивши тільки нового», - розповідає «Апострофу» криміналіст Василь Кравченко.

Шахраїв стало більше через війну

Водночас кількість афер зросла в геометричній прогресії, про що повідомили «Апострофу» в Офісі генерального прокурора. Якщо у 2022 році в період із січня по липень було відкрито 15 581 кримінальних провадження за статтею «Шахрайство», то за цей самий період у 2024 році 49 012. Але ж це ще не про всі випадки шахрайства відомо.

Як зазначає судовий експерт Юрій Ірхін, піки шахрайства припадають на будь-які соціальні злами, коли у людей втрачається віра в справедливість, у владу тощо. Ось тоді виникає благодатне поле для спекуляції на почуттях людей, як зараз відбувається зі зборами грошей на армію.

«Щойно відбуваються актуальні стресогенні події в суспільстві, як одразу ж активуються і шахраї. Згадаймо вибух «Охматдиту», щойно сталася трагедія, так одразу ж аферисти почали збирати гроші. Але на тлі горя, руйнувань, смерті, хвороби люди часто схиляються до довірчих стосунків. Людина шукає підтримки, розуміння і шахраї знають як цим скористатися, як залізти в душу і кишеню. Сьогодні час тотального горя і нещастя, на якому наживаються шахраї, які свідомо зловживають довірою і вводять в оману українців», - підкреслює Юрій Ірхін.

Українцям варто бути напоготові і перш ніж довіряти, перевіряти, з ким мають справу. Уточнювати інформацію, радитися з фахівцями, родичами і не поспішати розлучатися зі своїми грошима, щоб не потрапити на гачок шахраїв.