Приймаючи польську делегацію 13 вересня, Зеленський ледь не посварився з Сікорським, - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський ледь не посварився з головою Міністерства закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, приймаючи польську делегацію 13 вересня.

Про це повідомляють журналісти видання Onet.

Вони наголошують, що сама атмосфера під час переговорів була дуже напруженою. Стверджують, що саме Зеленський у розмові задав "не надто ідеальний тон". Він висунув звинувачення Польщі в тому, що та не підтримує Україну під час переговорів про вступ до Європейського Союзу (ЄС). На це Сікорський заявив, що Україна вже десять років прагне вступити до ЄС, однак терміни, висунуті українським Офісом президента - нереальні.

Також Зеленський наголосив на необхідності збільшення Варшавою надання Києву кількості військової техніки, зокрема літаки МіГ-29. Окрім того, закликав збивати російські дрони та ракети над Україною. Глава МЗС Польщі відкинув прохання, наголосивши, що його країна не може збивати над Україною повітряні цілі, не маючи дозволу НАТО. Літаки ж передадуть, коли отримають союзницьку авіацію натомість.

Також український президент заявив, що нібито Польща не має повертатися до питання ексгумації жертв Волинської трагедії, оскільки це є внутрішньою політикою.

У підсумку розмова вийшла між Зеленським та Сікорським "вкрай напруженою", яка межувала зі "сваркою". Водночас, польська сторона була "здивована" поведінкою президента України, яку дозволив собі з польським гостем.

Onet пише, що українська сторона нібито хотіла перекласти провину за атмосферу на зустрічі на очільника МЗС Польщі.