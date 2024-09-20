Азербайджан може купувати російський газ для себе, щоб вивільнити обсяги для імпорту до ЄС, - ЗМІ

В українському уряді знають, що під виглядом транзиту азербайджанського газу може реалізовуватись схема заміщення: Азербайджан може купувати російський газ для себе, щоб вивільнити обсяги для імпорту до ЄС.

Про це кореспонденту "Європейської правди" розповіло джерело в Кабміні.

За словами співрозмовника, у Києві розуміють, що у разі заміщення з Росії до Європи газом з Азербайджану є фактично формальністю, аби не купувати газ у РФ, і до азербайджанського газу може підмішуватися російський.

"Ми свідомі того, що з цього газу щонайменше частина може бути російським.– розповідає співрозмовник "ЄвроПравди".

За його словами, Європейським країнам "комфортніше перед своїм суспільством вдавати, що вони закуповують газ в третіх країнах, а не в Росії".

"Наша ціль як держави засанкціонувати російську молекули і газу, і нафти. І ми цього вимагаємо вже протягом всієї цієї повномасштабної війни.

На жаль, частини європейських країн дуже залежні від російського енергетичного продукту і їхня національна безпека лежить в цій площині. Ми наполегливо і невідворотно рухаємося до запровадження санкцій на російський енергетичний продукт. І точно цього доб'ємося", – зазначив співрозмовник в уряді.

Джерело в уряді підкреслює, що наразі між Україною та Азербайджаном немає ані підписаного договору про транзит газу, ані відповідних перемовин. "Проте якщо Угорщина чи Словаччина, виключно за підтримки Єврокомісії, у відповідності до нашої Угоди про асоціацію, попросять нас транспортувати, наприклад, азербайджанський газ, у нас не буде підстав їм відмовити",– уточнив він.