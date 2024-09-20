ЄБА виступає проти прийняття закону щодо підвищення податків

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) виступила проти ухваленого Верховною Радою в першому читанні законопроєкту про підвищення військового збору та додаткового обкладення доходів банків і рекомендує зробити податкову та митну реформу ключовим пріоритетом під час наповнення держбюджету, наголошується в заяві асоціації.

У ЄБА нагадали, що парламент днями підтримав у першому читанні законопроєкт про підвищення податків №11416-д. У цій версії передбачено, зокрема, підвищення військового збору до 5% і додаткове оподаткування доходів банків ставкою до 50%.

Експерти асоціації брали активну участь у діалозі між бізнесом, урядом і Верховною Радою та виносили на обговорення альтернативи більшості запропонованих заходів з наповнення держбюджету шляхом встановлення додаткового податкового навантаження на бізнес.

"Будь-яке додаткове оподаткування сумлінного бізнесу, включно з підвищенням військового збору, може спотворити конкурентне середовище, оскільки працювати "в білу" стане економічно невигідно. Компанії, що залишаються в тіньовому секторі економіки, отримують економічні переваги порівняно з компаніями, які сплачують податки. Відповідно, ми можемо припустити, що це змусить частину "білого" бізнесу мігрувати в тінь, щоб вижити під час війни", - акцентували експерти бізнес-об'єднання.

На думку бізнесу, дієва боротьба з тіньовим сектором економіки здатна забезпечити стійке джерело доходів бюджету та оздоровити економіку.

ЄБА навела дані дослідження Інституту соціально-економічної трансформації, згідно з якими держбюджет недоотримує близько 400 млрд грн від тіньового сектору. Ця сума відповідає обсягу додаткових коштів, яких наразі не вистачає в держбюджеті.

Крім того, альтернативою підвищенню військового збору, на думку бізнесу, може стати акумулювання коштів завдяки ухваленню економічного бронювання, впевнені в асоціації.

Бізнес-об'єднання запропонувало розглянути як альтернативне джерело наповнення бюджету додаткове оподаткування азартних ігор і ринку старих авто, а також скорочення деяких державних витрат. Бізнес підтримав ідею уряду щодо скасування ліміту звільнення від ПДВ товарів до EUR150, що пересилаються в міжнародних експрес- та поштових відправленнях, та оподаткування ПДВ усіх ввезених товарів, окрім особистих речей у супроводжуваному та несупроводжуваному багажі.

Експерти зазначають, що з погляду ІТ-індустрії пропозиція підвищення податків суперечить ідеї створення правового режиму "Дія.Сіті", згідно з яким було зафіксовано 25 років незмінних податкових умов.

Вони вважають, що зміна умов у "Дія.Сіті" може призвести до збільшення собівартості послуг і втрати конкурентоспроможності на світовому ринку, потенційного виходу компаній з цього правового режиму і навіть до інвестиційної релокації в інші юрисдикції. За оцінками ЄБА, якщо податкові зміни буде запроваджено, це може призвести до падіння ІТ-галузі на близько 30% уже 2025 року, скорочення кількості робочих місць, зменшення валютної виручки та податкових надходжень.

Коментуючи можливе підвищення ставки податку на прибуток для банків, експерти висловили думку, що фіскальний ефект від такого рішення буде нетривалим і суттєво знизить надходження від виплати дивідендів держбанків уже наступного року.

Таке рішення призведе до суттєвих негативних наслідків для публічних фінансів. До того ж запровадження такого зобов'язання є ретроспективно тривожним сигналом для всіх секторів економіки, підкреслить ризиковість регуляторного середовища та знизить бажання інвестувати в Україну, наголошує ЄБА.

"Різка зміна фіскальної політики може негативно вплинути на забезпечення банків капіталом і створити необхідність докапіталізації. У випадку з державними банками необхідність докапіталізації спричинить додаткові витрати з державного бюджету. Тому фіскальний ефект від рішення може бути нівельований багатьма довгостроковими негативними наслідками", - зазначають експерти.

Водночас ЄБА звернула увагу на фіскальний потенціал тіньового сектору.

"Серед опитаних керівників членських компаній Асоціації 35% визначають податкову та митну реформу серед ключових пріоритетних завдань. Нещодавно ухвалено важливі законодавчі зміни, які мають запустити реформу Бюро економічної безпеки та Державної митної служби. Водночас важливо, щоб ці реформи не залишилися на папері, а були повною мірою втілені в життя", - резюмували в ЄБА та висловили сподівання, що позиція бізнесу буде врахована.