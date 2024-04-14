Німеччина передасть Україні ще одну систему ППО Patriot

Німеччина передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot, щоб допомогти відбивати атаки країни-агресора рф.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Німеччини.
"Німеччина негайно передасть Україні ще одну систему протиповітряної Patriot для відбиття російських авіаударів. Вона буде поставлений на додаток до систем ППО, які вже поставлені та ще плануються", - йдеться у повідомленні.
Як інформує ntv, передача стала можлива, оскільки систему ППО повернули з планового ремонту.
Президент Володимир Зеленський вже встиг подякувати канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за рішення щодо постачання ще однієї додаткової системи Patriot в Україну та ракет до наявних систем ППО.
"Дякую, Олафе, за твоє лідерство! Це справжній вияв підтримки України в критичний для нас час. Закликаю всіх інших лідерів держав-партнерів наслідувати цей приклад", - написав президент.
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