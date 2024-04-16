Здобувачів другої вищої освіти в Україні не отримуватимуть відстрочку від мобілізації

Закон про мобілізацію передбачає скасування відстрочки для здобувачів повторної вищої освіти.
Про це йдеться у тексті закону, передають Українські Новини.
Відстрочка від мобілізації залишається для здобувачів професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.
Умовою для отримання відстрочки є те, що рівень освіти, який здобувається, є вищим за раніше здобутий рівень освіти (крім аспірантів, які здобувають рівень освіти за кошти фізичних або юридичних осіб на умовах контракту).
Окрім цього, відстрочку отримують докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.
Відстрочку матимуть наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.
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