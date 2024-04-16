Шмигаль: Переспрямування коштів, призначених для для телемарафону, на фінансування ЗСУ не є доцільним

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що переспрямування коштів, призначених для для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом", на фінансування БпЛА та пікапів для Збройних Сил України, не є доцільним.

Про це йдеться в його відповіді на відповідну петицію, опубліковану на сайті уряду.

Нагадаємо, автор петиції звернувся до Кабінету міністрів з проханням переспрямувати кошти, призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом", на техніку для ЗСУ. Серед аргументів зазначалося, що ці телемарафони є надзвичайно дорогими для державного бюджету, адже за 2022 та 2023 роки на них було витрачено 2,13 млрд грн.

"За цю суму можна було б купити 21 515 квадрокоптерів DJI Mavic 3 або 4000 пікапів в доброму стані. На 2024 рік на фінансування телемарафонів вже заклали майже 2 млрд гривень", - йдеться в тексті петиції.

Крім того, за словами автора звернення, телемарафони є часто маніпулятивними джерелами інформації, які не відображають реальну ситуацію в країні та світі.

Петицію до уряду, яка була створена 17 січня 2024 року, підписали понад 29 тисяч людей.

У відповідь на звернення прем'єр-міністр заявив, що забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики — пріоритетним питанням національної безпеки.

За його словами, фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військовій агресії російської федерації проти України, зокрема в інформаційному просторі.

"Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним", - йдеться у відповіді на петицію.

Також Шмигаль додав, що уряд на системній основі проводить постійну роботу із залучення та спрямування фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, у тому числі міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей Збройних Сил та інших складових сектору безпеки і оборони.

Крім того, за його словами, відбувається будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, захист об’єктів критичної інфраструктури, постачання нових і модернізації наявних зразків озброєння, військової та іншої техніки для здійснення заходів, пов’язаних з відсіччю збройної агресії російської федерації проти України.