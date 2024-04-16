Адвокат прокоментував правила призову за новим законом про мобілізацію

Військовозобов'язані мають оновити дані у військкоматах протягом двох місяців після набуття чинності закону про мобілізацію. Якщо вони проігнорують цю вимогу, їх позбавлять права користуватися транспортним засобом і оштрафують. Фокус розбирався, як працюватимуть нові правила призову.

Новий закон про посилення мобілізації фактично прибирає поняття повісток для оновлення даних. Усі військовозобов'язані мають з'явитися до ТЦК та СП протягом 60 днів з дня набуття документом чинності. Тих, хто проігнорує цю вимогу, військкомати автоматично вважатимуть ухилянтами і зможуть застосовувати щодо таких людей санкції.

"У законі прописані доволі жорсткі вимоги", — каже Фокусу адвокат юридичної компанії Riyako & Partners Микола Максимов. Військовозобов'язані повинні протягом 60 днів після того, як буде опубліковано наказ президента, і закон набуде чинності, оновити свої дані у військкоматі. Зробити це можна особисто або через електронний кабінет призовника. Реєстрація в цій системі залишається добровільною.

Ті, хто проігнорують вимоги закону, автоматично вважатимуться ухилянтами. Військкомати звернуться до поліції, щоб оголосити таких людей у розшук. Якщо поліція не зможе доставити людину до ТЦК, їй направлять письмову вимогу про виконання зобов'язань від імені керівника військкомату. Цей лист необов'язково вручати людині особисто. Якщо зробити це неможливо, військкомати все одно можуть звернутися до суду, щоб обмежити порушників у праві на водіння транспортним засобом і оштрафувати.

"Якщо листоноша прийде з вимогою від військкомату про виконання зобов'язань і не знайде адресата на місці, він поставить позначку, що вимогу вручити неможливо. І все. Через 10 днів керівник ТЦК має право звернутися до суду, щоб людину обмежили в управлінні транспортним засобом", — пояснює юрист.

Крім того, у парламенті планують підвищити штрафи за порушення правил військового обліку. Днями в Раді ухвалили відповідний закон за основу в першому читанні. Найближчим часом його мають розглянути в другому читанні.

Член комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, нардеп Максим Бужанський говорив Фокусу, що якщо ТЦК можуть отримати інформацію про військовозобов'язаних із держреєстрів, до яких їм надали доступ, її оновлювати не потрібно.

"Оновити потрібно буде три речі — фактичне місце проживання, фактичний номер телефону та адресу електронної пошти. За невиконання цих умов буде передбачено штраф від 17-22 тисяч грн", — зазначав нардеп.

Документ також спочатку передбачав виключити норму про адміністративний арешт на три доби за відсутності військово-облікових документів і покарання у вигляді в'язниці за відмову від проходження медогляду. Однак нардепи виключили ці пропозиції із законопроєкту.

На думку Максимова, обов'язково оновити дані на практиці можуть змусити тих, хто взагалі не значиться в ТЦК та СП після початку повномасштабного вторгнення.

"Глобально піднімати бази і вимагати оновити дані кожного, на мій погляд, не будуть. ТЦК завантажені паперовою роботою, їм бракує часу, щоб по кожній людині надсилати запит у поліцію, потім письмову вимогу про виконання зобов'язань, потім позови до суду. Думаю, співробітники ТЦК та СП порівняють інформацію, яка у них є з тією, що в держреєстрах. Якщо про людину немає зовсім ніяких даних у ТЦК, з нею працюватимуть", — зазначає юрист.

Щодо поліцейських, їм новий закон, на думку експерта, фактично легалізує можливість застосовувати силу, щоб доставити людину до військкомату, якщо вона перебуває в розшуку.

"Зараз теж існує механізм оголошення в розшук, якщо людина не з'явилася за повісткою. Але цього не роблять, бо процес довгий. Тільки у виняткових випадках. І нинішній механізм, думаю, теж буде повільним і рідко застосовуваним. Поліція теж не може шукати десятки тисяч людей, яких оголосять у розшук. А суди не потягнуть навантаження. З іншого боку, якщо людина потрапить у базу "Оберіг", на будь-якому блокпосту її вправі після перевірки документів доправити до військкомату. Оскільки у нас чимало випадків застосування сили щодо тих, хто добровільно не йде в ТЦК та СП, ця норма може збільшити кількість подібних інцидентів", — додає Максимов.

Нещодавнє соцопитування засвідчило, що лише 20% чоловіків призовного віку 25-59 років, які поки що не служать, розглядають для себе можливість приєднатися до армії. 63% такої можливості не розглядають, а 17% — не визначилися.

При цьому 60% респондентів характеризують роботу ТЦК і СП негативно, 19% — позитивно, а 21% опитаних не змогли дати відповідь.

У новому законі передбачено, зокрема, так званий мотиваційний пакет — пропозиції, покликані агітувати військовозобов'язаних вступати до лав ЗСУ. Вони стосуються різних додаткових пільг, які отримують військові в компенсацію за службу. Однак експерти скептично ставляться до подібної системи заохочення. Оскільки норму про демобілізацію так і не було ухвалено, а це означає, що служба в армії залишається фактично безстроковою — де-юре, до закінчення воєнних дій. А саме цей факт, як неодноразово говорили Фокусу військові, демотивує новобранців.