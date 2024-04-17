МО України: В Україні з'явився Корпус демінерів

В Україні з'явився Корпус демінерів чисельністю близько 5 тисяч осіб, які будуть виконувати завдання в областях з найбільш складною ситуацією, що пов’язана із забрудненням вибухонебезпечними предметами.

Про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міністерства оборони полковник Руслан Берегуля, пише delo.ua з посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що до складу Корпусу демінерів входить майже тисяча груп розмінування чисельністю близько 5 тисяч осіб.

"На сьогодні групи розмінування Корпусу демінерів сформовані та вже частково долучені до виконання завдань в областях з найбільш складною ситуацією, що пов’язана із забрудненням вибухонебезпечними предметами", - повідомив Берегуля.

За його словами, підрозділи вже працюють у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Начальник управління поінформував, що групи розмінування Корпусу демінерів виконують такі завдання, як обстеження територій на наявність ризиків від вибухонебезпечних предметів, очищення місцевості у межах оперативного реагування, проведення повного комплексу заходів гуманітарного розмінування.

Нині триває доукомплектування груп технікою, обладнанням, також продовжується підготовка фахівців у навчальних центрах.