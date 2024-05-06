МО Фінляндії: Плануємо спільно з союзниками побудувати завод із виробництва TNT

Фінляндія планує спільно з союзниками по НАТО побудувати завод із виробництва тротилу.

Про це Yle заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, передає Укрінформ.

«Нам необхідно значно збільшити виробництво вибухових речовин. Тому ми маємо серйозно розглянути роль вітчизняної промисловості у цьому питанні», - сказав Хяккянен.

Як зазначається, TNT, або тротил, який використовується в основному в боєприпасах для артилерії і мінометів, є одним зі стандартних вибухових матеріалів. Через війну рф проти України відзначається безпрецедентне зростання попиту на TNT-вибухівку в західних країнах. Нині у Європі спостерігається майже критичний дефіцит TNT-вибухівки. Єдиний завод у ЄС розташований у Польщі, але його рівень виробництва не відповідає попиту.

За словами міністра, Фінляндія донесла до своїх союзників необхідність якнайшвидшого ухвалення рішень, адже росія налаштована на тривалу війну, що збереже на високому рівні потребу у вибухових речовинах.

«Рішення необхідно ухвалювати зараз, щоб через рік або два почалося виробництво», - сказав Хяккянен.

Він підкреслив, що йдеться про спільний проєкт. Поки що остаточне рішення про те, де буде побудований завод, ще не ухвалено.

«Питання розглядається, і ми хочемо дійти певних висновків до кінця весни», - сказав Хяккянен.

На думку міністра оборони, у сфері виробництва боєприпасів Фінляндія має «унікальні знання і вміння; у цьому сенсі виробництво TNT у Фінляндії дуже підходило б для цієї ролі».