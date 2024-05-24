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Більшість громадян Європи підтримують економічні санкції проти російського уряду, - опитування

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Економічні санкції проти російського уряду, компаній та приватних осіб підтримують 72% громадян країн ЄС, а 70% погоджуються з наданням фінансової підтримки Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євробарометр.

Перед агресивною війною росії проти України 87% згодні з наданням гуманітарної підтримки людям, які постраждали від війни, а 83% згодні з тим, щоб приймати в ЄС біженців від війни.

Близько 60% схвалюють надання Україні статусу кандидата в ЄС та фінансування закупівель ЄС та постачання військової техніки в Україну.

Серед останніх криз найбільший вплив на погляди громадян ЄС на майбутнє зробило вторгнення росії в Україну (42%), за ним йдуть пандемія та інші кризи в галузі охорони здоров'я (34%), а також економічна та фінансова криза (23%).

Війна в Україні розглядається у списку з 15 як одна з двох найважливіших проблем, що стоять перед ЄС, і на неї припадає 35% відповідей, що на 7 процентних пунктів більше, ніж у листопаді минулого року. Далі йдуть імміграція (24%), міжнародна ситуація (22%) та інфляція (19%).

Інфляція залишається найбільш згадуваною проблемою, з якою стикається країна (38%), хоча її частка знизилася на 6 процентних пунктів порівняно з попереднім дослідженням.

Стандартний Євробарометр проводився з 3 по 28 квітня 2024 року у 27 державах-членах. При цьому 26399 громадян ЄС були опитані особисто.

опитування, Євробарометр
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