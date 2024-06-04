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Шмигаль: Кабмін розглядає декілька кроків, які сприятимуть створенню альтернативної генерації в Україні

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Кабінет міністрів працює над тим, аби покращити ситуацію в енергетиці після російських обстрілів та розглядає декілька кроків, які сприятимуть створенню альтернативної генерації в Україні.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на нараді з першою віцепрем’єр-міністеркою Юлією Свириденко та міністром енергетики Германом Галущенко обговорили необхідні кроки, які сприятимуть створенню альтернативної генерації в Україні.

Так, наразі Уряд розглядає можливість скасування ввізного мита й ПДВ на все енергетичне обладнання та комплектуючих до нього, а також спрощення митних процедур для його ввезення.

"Це дасть можливість громадянам і бізнесу забезпечити себе альтернативними джерелами енергії", - переконаний Шмигаль.

Також Уряд працює над децентралізацією енергосистеми і обговорює з партнерами поставки дизель-генераторів, когенераційних установок, мобільних котелень — насамперед для прифронтових регіонів.

Крім того, прем’єр-міністр доручив опрацювати питання надання пільгових кредитів на генеруюче обладнання.

Міненерго також доручено спільно з партнерами опрацювати питання щодо встановлення газопоршневих установок у кожному обласному центрі.

"росія робить усе, щоби знищити нашу енергосистему. Ми докладаємо максимум зусиль, аби підготуватися до складного опалювального сезону", - пообіцяв Шмигаль.

Шмигаль
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