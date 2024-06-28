Аналітик: Ситуація для росіян на Харківщині стає все більш катастрофічною

Ситуація для росіян на Харківщині стає все більш катастрофічною. Через дефіцит броньованої техніки окупанти кидають у бій на Харківському напрямку "буханки". Про це повідомляє аналітик ВILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.
"Наступ зс рф у Харківській області обертається все більшою катастрофою. Їм не вдалося ні захопити Харків, ні створити "буферну зону" вздовж кордону, щоб убезпечити Бєлгород. А тепер через важкі бої туди доводиться перекидати людей і техніку з інших ділянок фронту", - зазначив він.
Крім того, аналітик вказує, що ситуацію для росіян на Харківському напрямку погіршує значний дефіцит бронетехніки.
Він додав, що Сили оборони України щомісяця знищують приблизно 80 танків та 250 БМП і БТР російської армії. Крім того, рф не встигає поновлювати втрачену в ході бойових дій техніку.
"Через це зараз ускладнене постачання російського угруповання у Вовчанську. Туди веде одна дорога довжиною 5 км (на карті), яку постійно обстрілюють ЗСУ. За відсутності бронетехніки росіяни відправляють нею цивільну техніку без належного захисту", -додають у Bild.
Експерти наводять у приклад один із записів на якому чітко видно використання російськими військами радянського УАЗ-2206, більш відомого як "буханка" або "таблетка". Також росіяни активно застосовують і класичні УАЗ-469.
За словами Рьопке, цивільну техніку кидають у бій і в напрямку села Глибоке.
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