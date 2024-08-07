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Майже 40% українців "нічого не знають" про діяльність НАБУ, - опитування

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Майже половина українців нічого не знають про роботу Національного антикорупційного бюро, а лише трохи більше 30% довіряють їх діям. Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС та NDI.

Так, лише трохи більше третини опитаних вважають, що НАБУ ведуть боротьбу з корупцією. У той же час, майже 25% так не вважають і заявляють, що антикорупціонери неефективні у своїй боротьбі.

У той же час, майже 40% опитаних "нічого не знають" про діяльність НАБУ, що теж не додає балів до ефективності цього органу.

Варто вказати, що нічого не знають українці і про роботу інших антикорупційних органів – САП і ВАКС. У цьому випадку цифри ще більші – нічого не знають про роботу САП 57% опитаних, а ВАКС – 54%.

Іноземні експерти, які проводили аудит роботи НАБУ, вказували, що рівень суспільної довіри до НАБУ залишається дуже низьким. За їх інформацією, у 2023 році антикорупціонерам не довіряли понад половина опитаних - 54,4%, а тих, хто повністю або хоча б частково довіряють діям детективів, виявилося менше третини – лише близько 28% опитаних.

Аудитори вказали, що на рівень довіри до антикорупціонерів впливає відсутність обвинувальних вироків у резонансних справах. Окрім того, нерідко справи НАБУ розвалюються у судах, а обвинувачені отримують виправдувальні вироки. До цього, зокрема, призводять і маніпуляції з експертизами, які детективи замовляють у межах розслідуваних кримінальних справ.

Експерти також зазначили, що на рівень довіри, імовірно, впливає і те, що комунікація НАБУ з суспільством залишає бажати кращого. Зокрема, вони радять уважніше формулювати свої публічні повідомлення та краще висвітлювати ефект від розслідувань.

Наочним прикладом до цих зауважень аудиторів може бути справа антикорупціонерів проти ексміністра агрополітики Миколи Сольського. НАБУ у своєму повідомленні про вручення підозри Сольському ще до будь-яких рішень суду по цій справі вказало дослівно "ексголову аграрного комітету ВР – чинного міністра викрито на заволодінні державною землею".

Однак, детективи НАБУ досі не можуть пояснити, якою саме землею заволодів Сольський.

НАБУ, опитування
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