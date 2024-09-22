Reuters: Американська компанія Qualcomm хоче придбати корпорацію Intel

Американська напівпровідникова компанія Qualcomm останніми днями звернулася до корпорації Intel із пропозицією вивчити можливість її придбання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на співрозмовника, обізнаного з ситуацією.

Генеральний директор Qualcomm Кріштіану Амон особисто бере участь у переговорах про придбання п'ятдесятилітньої компанії Intel.

За словами співрозмовника, Амон активно вивчав різні варіанти угоди для компанії.

Переговори Qualcomm з Intel знаходяться на ранній стадії, і компанія з Сан-Дієго ще не робила офіційної пропозиції Intel.

Зазначається, що у п’ятницю акції Intel зросли на 3,3%, а Qualcomm впали на 2,9%.

Рішення Qualcomm звернутися до Intel із пропозицією придбання стався в момент слабкості Intel, яка колись була найдорожчим виробником мікросхем у світі, але її акції втратили майже 60% своєї вартості з початку року.

У разі укладання угоди антимонопольні органи США, Китаю та Європи, швидше за все, проведуть ретельну перевірку.

Від Qualcomm можуть вимагати відмовитися від купівлі деяких підрозділів Intel, щоб отримати схвалення регуляторів.

Корпорація Intel, яка колись була лідером у галузі виробництва чипів, поступилася тайванському конкуренту TSMC. Також компанія не спромоглася презентувати напівпровідник для генеративного штучного інтелекту на тлі буму у галузі, в якій компанія Nvidia нині домінує.

Intel намагається змінити свій бізнес, зосередившись на процесорах штучного інтелекту та створивши контрактне виробництво мікросхем, відоме як ливарне виробництво.