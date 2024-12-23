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Експерти МВФ оновили прогнози щодо завершення війни росії проти України

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Експерти Міжнародного валютного фонду оновили прогнози щодо завершення повномасштабної війни росії проти України.

Про це йдеться у шостому перегляді в межах Механізму розширеного фінансування МВФ.

Згідно з базовим сценарієм, то повномасштабна війна рф проти України закінчиться наприкінці наступного року.

У шостому звіті Міжнародного валютного фонду зазначається, що цього року зростання реального ВВП досягло 4% у річному вимірі. Відтак, це на 1 в. п. більше, ніж у п’ятому огляді.

Водночас економічні наслідки дефіциту електроенергії взимку можуть бути слабшими, ніж передбачалося раніше. Це пов’язано з низкою чинників:

  • інвестиціями бізнесу у власні генерувальні потужності;
  • зростанням потенціалу для імпорту з Європи;
  • зусиллями з ремонту та встановлення додаткових генерувальних потужностей та розподільчих мереж.

Отже, інфляцію на кінець року було переглянуто в бік підвищення на 1 в. п. до 10%, передусім через подальший тиск із боку прискорення зростання цін на сирі харчові продукти, що також вплинуло на основні продовольчі товари. А також через амортизацію попередніх періодів, зростання заробітних плат та цін на енергоносії.

За оцінками МВФ, прогноз зростання реального ВВП залишається без змін на рівні 2,5-3,5% у 2025 році.

Зазначається, що це повʼязано із більшим потенціалом від прискорення ремонту енергетичних потужностей цього року та введенням нових потужностей у 2025 році, які, однак, будуть нівельовані наслідками більш жорсткого ринку праці, що сприятиме вищому зростанню доходів та споживання на тлі послаблення цінового тиску.

Так, середню інфляцію було переглянуто в бік підвищення відносно минулого звіту МВФ на 1,3 в. п. до 10,3%.

Водночас негативний сценарій від МВФ прогнозує, що війна в Україні триватиме довше, і завершиться у середині 2026 року.

Сценарій передбачає триваліший та інтенсивніший удар по економічній активності, бюджетних потребах та платіжному балансу порівняно з базовим сценарієм, із відповідними наслідками для макроекономічної політики.

Відтак, загальний дефіцит зовнішнього фінансування за погіршеного сценарію становить $177,2 млрд порівняно зі $148 млрд за базового сценарію.

Зокрема, негативний сценарій передбачає:

  • скорочення реального ВВП з подальшим повільним відновленням;
  • вищу та стійкішу інфляцію;
  • погіршення балансу поточного рахунку без урахування грантів;
  • міжнародні резерви залишатимуться нижчими за 100% за критерієм ARA до 2027 року;
  • загальний дефіцит без урахування грантів, який все ще перевищуватиме 20% до 2026 року.
МВФ
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